Koppel baart opzien met naam van ‘nieuwjaarsbaby’: Griezmann Mbappé

Maandag, 3 januari 2022 om 17:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:14

Een kersverse moeder in Chili heeft haar pasgeboren baby een bijzondere naam gegeven. Het ziekenhuis Hospital de Copiapó maakt via sociale media melding van de geboorte van Griezmann Mbappé, de zoon van een Boliviaans koppel dat al vier jaar in Chili woont. Op sociale media worden sinds de bekendmaking de nodige grappen gemaakt over de opmerkelijke naam.

Dat de naam van de baby naar buiten is gekomen, is puur toeval. In meerdere Spaanstalige landen is het sinds enkele jaren gebruikelijk dat ziekenhuizen rond de jaarwisseling de ouders van de laatst geboren baby van een kalenderjaar en de ouders van de eerste baby van het nieuwe kalenderjaar feliciteren. Griezmann Mbappé werd op 1 januari om 21.09 uur lokale tijd geboren en was daarmee de eerste baby die in 2022 het levenslicht zag in het ziekenhuis van de Chileense stad Copiapó. Het jongetje weegt 3064 gram en is 50 centimeter. Het Chileense T13 schrijft, niet geheel verrassend, dat de ouders van het pasgeboren jongetje grote voetballiefhebbers zijn.

Ze stelden de naam gezamenlijk samen: de vader koos voor Griezmann en de moeder voor Mbappé. Een gebruiker op sociale media heeft al een photoshopafbeelding gemaakt van hoe Griezmann Mbappé er als volwassene uit zou kunnen zien. Een ander beschrijft een denkbeeldig gesprek tussen de moeder en een later kindje dat het stel zou kunnen krijgen: "Mama, waarom hebben jullie mijn broer Griezmann Mbappé genoemd?" "Omdat je vader van voetbal houdt." "Dankjewel, mama." "Graag gedaan, noodles met saus." Ook worden grappen gemaakt over de druk op het jochie, die hoger zou liggen dan die op Benjamín Agüero, de zoon van Sergio Agüero en kleinzoon van Diego Maradona.

Muchas felicidades?? Saludamos con mucho cariño a Griezmann Mbappé,primer bebé en nacer en el @hospitalcopiapo este 2022 Un gran abrazo para él y su madre Teodora por la llegada de su hijo quien nació este sábado 1/1 a las 21:09 horas,pesó 3064 grs y midió 50 cm??????#Atacama pic.twitter.com/AsC81Rc6JW — Servicio Salud Atacama (@SSaludAtacama) January 2, 2022