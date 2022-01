Dick Advocaat en Andrea Pirlo worden genoemd voor dezelfde functie

Maandag, 3 januari 2022 om 16:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:39

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor Polen duurt voort. Vorige week maakte de nationale voetbalbond het vertrek van Paulo Sousa bekend, waarna Adam Nawalka het vaakst werd genoemd als opvolger. Hij was tussen 2013 en 2018 al bondscoach van Polen en heeft momenteel geen werk. Volgens het Poolse Sportowych Faktów hebben onder meer Andrea Pirlo en Dick Advocaat echter ook wel oren naar de vacature.

Pirlo, werkloos sinds zijn vertrek als trainer van Juventus in mei vorig jaar, heeft volgens journalist Piotr Kozminski zelfs al een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de nationale ploeg van Polen. Hij werkte bij Juventus samen met Wojciech Szczesny, de keeper en een van de bekendste spelers van de nationale ploeg. De 42-jarige Pirlo heeft echter weinig ervaring als trainer en eindigde vorig jaar als vierde met Juventus, de slechtste klassering van de club in tien jaar tijd.

Ook de naam van landgenoot Fabio Cannavaro, in 2019 nog werkzaam als bondscoach van China, wordt genoemd. Verder klinken de namen van Advocaat, die onlangs opstapte als bondscoach van Irak, voormalig Chelsea-trainer Avram Grant en de werkloze Ante Cacic. In Polen wordt verwacht dat er binnen tweeënhalve week duidelijkheid is over de nieuwe bondscoach.

Sousa vertrok vorige maand plots naar Flamengo in de Braziliaanse Série A, tot ongenoegen van de nationale bond van Polen. Hij eindigde met zijn ploeg als tweede achter Engeland in de WK-kwalificatiegroep. Door een 1-2 nederlaag tegen Hongarije had Polen geen geplaatste status bij de loting voor de play-offs. Robert Lewandowski en consorten moeten in maart afrekenen met Rusland en vervolgens met Zweden of Tsjechië om het WK te bereiken. In de groepsfase van de Nations League speelt Polen later dit jaar onder meer tegen Nederland, wees de loting vorige maand uit.