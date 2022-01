Phillipp Mwene: ‘Wij zouden in de Bundesliga in de top drie staan’

Maandag, 3 januari 2022 om 15:56 • Dominic Mostert

Phillipp Mwene wil dit seizoen prijzen pakken met PSV. De rechtsback, in de zomer transfervrij overgekomen van FSV Mainz 05, liet zich in de slotweken van de eerste seizoenshelft zien met doelpunten tegen FC Utrecht (4-1 zege), RKC Waalwijk (1-4 zege) en Go Ahead Eagles (2-0 zege). Hij is in een interview met Kicker goed te spreken over zijn persoonlijke ontwikkeling en over de voortgang van PSV, dat bovenaan staat in de Eredivisie.

De koploper heeft een voorsprong van een punt op Ajax. "Ajax heeft op individueel niveau de beste ploeg in de competitie", vindt Mwene echter. "De afgelopen jaren heeft Ajax al bewezen een van de beste clubs in Europa te zijn. Desondanks geloof ik in onze kwaliteiten en kunnen wij Ajax ook verslaan. Dat hebben we aan het begin van het seizoen bewezen in de strijd om de Supercup (0-4 zege, red.). We hebben vertrouwen in onszelf en beseffen dat we stabiel moeten presteren om Ajax voor te blijven. We spelen binnenkort tegen ze (op zondag 23 januari, red.). Ik weet niet of die wedstrijd beslissend wordt, maar het wordt wel een erg belangrijke wedstrijd."

Mwene ziet ook Feyenoord, dat vier punten achterstand heeft, als titelkandidaat. "Feyenoord heeft ook zeker nog een kans. Ze hebben een goede ploeg en hebben in de Conference League ook aangetoond veel kwaliteit te hebben. We hebben met 0-4 van ze verloren, dat bewijst dat ze bovenin kunnen meedraaien. Maar wij staan nu eerste, dus je moet ons eerst zien te passeren", zegt hij zelfverzekerd. De 27-jarige Mwene speelde drie seizoenen in de Bundesliga met Mainz en wordt gevraagd naar de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse competitie. "De bovenste tien clubs in Nederland kunnen zeker mee in de Bundesliga", geeft hij aan.

"Iedere wedstrijd tegen een van die ploegen is zwaar. Daarna is er een groot gat", voegt Mwene eraan toe. "Maar we hebben met deze club een ander doel dan met Mainz. We willen iedere wedstrijd winnen, kampioen worden, zover mogelijk komen in Europa en de beker winnen. Daar komt een ander soort druk bij kijken. Daarvoor heb je veel voetballende kwaliteit nodig en die hebben we. Wij zouden in Duitsland in de top drie staan. PSV is een grote club in Nederland, dus het was een eer dat de club bij mij uitkwam."

Mwene tekende in Eindhoven een contract tot medio 2024. Hij heeft 'niet echt' de wens om nog een transfer te maken. "Ik wil gewoon zoveel mogelijk succes boeken bij deze club. Als dat lukt, zou iedere speler nog een transfer naar een grotere club kunnen maken. Maar daar denk ik op dit moment niet aan", maakt de Oostenrijker duidelijk. "Ik speel hier pas een halfjaar en heb al veel wedstrijden gespeeld. Het voelt alsof ik hier al twee jaar ben. Ik heb duidelijke doelstellingen hier: prijzen winnen. Ik ben blij met onze eerste plek op de ranglijst, ik heb niet het doel om nog voor een andere club te spelen."