Ferdi Kadioglu hakt knoop door en gaat voor interlandloopbaan bij Turkije

Maandag, 3 januari 2022 om 15:08 • Dominic Mostert

Ferdi Kadioglu wil uitkomen voor de nationale ploeg van Turkije, zo maakt zijn club Fenerbahçe maandagmiddag bekend. De spelmaker speelde achttien wedstrijden voor Jong Oranje, maar heeft na 'overleg met zijn familie' gekozen voor Turkije. "Wij wensen onze 22-jarige speler oneindig veel succes met zijn loopbaan in het shirt van onze nationale ploeg", schrijft Fenerbahçe.

Kadioglu heeft een Turkse vader en een in Canada geboren Nederlandse moeder. Hij maakte in 2018 de overstap van NEC naar Fenerbahçe, maar speelde jeugdinterlands voor Nederland Onder 16, Onder 17, Onder 18, Onder 19 en Onder 21. In totaal droeg de geboren Arnhemmer 52 keer het shirt van een vertegenwoordigende jeugdploeg. Inmiddels is Kadioglu te oud voor Jong Oranje, terwijl hij niet voorkomt in de plannen van bondscoach Louis van Gaal voor de A-ploeg.

De creatieveling, inzetbaar als rechtsbuiten, linksbuiten en aanvallende middenvelder, was vorig jaar nog basisspeler bij Jong Oranje in vier van de vijf wedstrijden op het EK Onder 21. In maart, voorafgaand aan dat toernooi, werd hij nog gevraagd naar zijn interlandtoekomst. "Het is een moeilijke keuze. Ik ben aan het begin van het seizoen benaderd door Turkije en heb onder meer met de bondscoach gesproken", zei hij toen.

"Ze willen mij er graag bij hebben, maar ik heb bedenktijd gevraagd. Ik ben er nog niet uit. Ik wil er goed over nadenken, want de keuze zal bepalend zijn voor de rest van mijn carrière", vertelde Kadioglu aan De Telegraaf. Tien maanden later heeft hij de knoop doorgehakt. Met Turkije heeft Kadioglu nog uitzicht op WK-deelname: het land werd tweede achter Nederland in de kwalificatiepoule en speelt in de play-offs tegen Portugal. Als die wedstrijd wordt gewonnen, wacht een finale tegen Italië of Noord-Macedonië om een WK-ticket.