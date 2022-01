Nieuw drietal mag van Feyenoord in januari worden verhuurd

Maandag, 3 januari 2022 om 14:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:26

Róbert Bozeník, Christian Conteh en Tein Troost staan op de nominatie om tijdens de winterse transferperiode tijdelijk bij Feyenoord te vertrekken, zo melden supportersplatformen Feyenoord Transfermarkt en 1908. Bozeník en Conteh worden momenteel nog verhuurd aan respectievelijk Fortuna Düsseldorf en SV Sandhausen. 1908 meldde zondag al dat Sandhausen de Duitse aanvaller deze winter terug gaat sturen.

Conteh speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis bij de nummer zestien van de 2.Bundesliga. Hij kwam bij Sandhausen niet verder dan vier wedstrijden en gaf hierin één assist. Volgens 1908 wordt er gekeken of het technisch mogelijk is om de Duitser gelijk weer door te verhuren aan een nabijgelegen Nederlandse club. Bozeník werd afgelopen zomer ook aan een club uit de 2.Bundesliga verhuurd. De Slowaakse spits moest het bij de huidige nummer dertien vooral doen met invalbeurten. In 263 speelminuten, verdeeld over tien competitiewedstrijden, was hij tweemaal trefzeker.

Feyenoord nam Conteh in de zomer van 2020 over van FC St. Pauli. Mede door verschillende blessures kwam hij in zijn eerste seizoen in Rotterdam tot slechts twee officiële wedstrijden, beide als invaller. Dit seizoen zat hij nog op de reservebank tijdens het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League met FC Drita (0-0 en 3-2), maar daarna werd besloten om hem te verhuren. Feyenoord kijkt of het technisch gezien mogelijk is dat Conteh - die nog tot medio 2024 vastligt in Rotterdam - direct weer verhuurd wordt aan een Nederlandse club.

De Rotterdammers namen Bozeník in januari 2020 over van MSK Zilina, maar de spits slaagde er in De Kuip niet in om voormalig trainer Dick Advocaat te overtuigen. In de voorbereiding op dit seizoen kreeg Bozeník wel de kans van Arne Slot om zich te laten zien, maar na een korte invalbeurt in het Eredivisie-duel met Willem II (0-4 winst) werd besloten om ook hem te verhuren. Het is nog niet bekend of ook hij wordt teruggestuurd door Fortuna Düsseldorf.

Naast Conteh en Bozeník, staat Feyenoord volgens de twee genoemde bronnen ook open voor een verhuurperiode van het negentienjarige talent Troost. De jonge doelman zat dit seizoen al elf keer op de bank bij de hoofdmacht, maar wacht nog op zijn officiële debuut. Eerder liet Feyenoord Transfermarkt al weten dat Denzel Hall, João Carlos Teixeira, Francesco Antonucci, Aliou Baldé en Naoufal Bannis 'verhuurd of verkocht' mogen worden. Of er momenteel sprake is van serieuze interesse, is niet bekend.