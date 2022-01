Barcelona spreekt oorlogstaal op persconferentie Ferran: ‘Jij zegt het’

Maandag, 3 januari 2022 om 13:16 • Dominic Mostert

De komst van Ferran Torres toont aan dat Barcelona weer serieus genomen moet worden op de transfermarkt, zo vindt voorzitter Joan Laporta. De aanvaller, voor minstens 55 miljoen euro overgekomen van Manchester City, werd maandag gepresenteerd in het Camp Nou. Laporta en directeur voetbalzaken Mateu Alemany moesten tijdens de daaropvolgende persconferentie de nodige vragen beantwoorden over de ontwikkelingen op transfergebied.

Alemany kreeg bijvoorbeeld de vraag of aanwinst Dani Alves eindelijk geregistreerd kan worden. De 38-jarige rechtsback, in november transfervrij teruggehaald naar het Camp Nou, kon om administratieve redenen pas vanaf deze maandag worden geregistreerd in de competitie. Hij testte onlangs positief op het coronavirus en is voorlopig dus nog steeds niet inzetbaar. "We kunnen hem registreren. Dat zal vandaag of morgen gebeuren", zei Alemany. "Of er verder nog nieuwe spelers bij komen, hangt ervan af of spelers gaan vertrekken. We hebben een uitzondering gemaakt voor Ferran, omdat zijn komst het waard was."

Ook Laporta moest de vraag beantwoorden of de supporters van Barcelona nog nieuwe aankopen kunnen verwelkomen. Hij werd rechtstreeks gevraagd naar Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund, maar wilde niet ingaan op specifieke namen. "Ik ga niet praten over andere spelers, omdat wij daar geen baat bij hebben. Het enige wat er dan gebeurt, is dat de speler meer waard wordt. We werken aan het versterken van onze ploeg", gaf Laporta aan. "Mateu heeft het goed uitgelegd: we hebben met Ferran een uitzondering gemaakt."

"Het technisch secretariaat doet er alles aan om een goed team samen te stellen", verzekerde de preses. "Met het juiste plan van aanpak is alles mogelijk. We willen een competitieve ploeg samenstellen en met de komst van Ferran zijn we daarmee begonnen. Zijn komst is essentieel voor ons en voor Xavi, die vanaf het eerste moment voorstander was. We kennen de markt, we blijven als club een referentiepunt, we doen ertoe in de voetballerij. Alle grote spelers overwegen naar Barcelona te gaan." Laporta ging mee in de stelling dat Barcelona na een periode van financiële, bestuurlijke en sportieve malheur wordt 'onderschat' op de markt.

"Jij zegt het: we zijn nog steeds een referentiepunt. We zijn terug. We werken er iedere dag aan dat Barcelona weer zo gewichtig is als de club zou moeten zijn. Ik zie de komst van Ferran als een bewijsstuk dat we daarin slagen. Onze terugkeer is een feit en de markt beseft het nu ook", stelde Laporta, die bleef hinten op extra aanwinsten. "We doen weer mee in LaLiga, we spelen in de Copa del Rey, in het toernooi om de Supercup in Saudi-Arabië en in de Europa League. We willen kunnen voldoen aan de behoeften die daarmee gepaard gaan. Ferran is belangrijk voor onze toekomst en we zijn erg blij met zijn komst."

Barcelona heeft momenteel echter ook de handen vol aan het behouden van Ousmane Dembélé. Vorige week meldde Mundo Deportivo dat de aanvaller wordt begeerd door Paris Saint-Germain, terwijl Sport zelfs repte van een principeakkoord tussen de Dembélé en Juventus. Omdat zijn contract afloopt, kan Dembélé na dit seizoen transfervrij vertrekken. Een contractverlenging lijkt steeds verder uit beeld. "Er staat momenteel geen nieuw gesprek op de planning", gaf Alemany aan. "We zijn al vijf maanden in gesprek met zijn zaakwaarnemers. Ze kennen het standpunt van de club. We hebben veel geduld betracht en ze weten dat we willen dat Ousmane blijft. Ze hebben een aanbod gekregen en we kunnen niet veel langer wachten. We wachten nu nog op het definitieve antwoord."