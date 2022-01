PSV laat voormalig Herdgang-parel met andere club op trainingskamp gaan

Maandag, 3 januari 2022 om 12:51 • Dominic Mostert

Dante Rigo is dicht bij een vertrek uit Eindhoven. De middenvelder heeft van PSV toestemming gekregen om op trainingskamp te gaan met de selectie van Beerschot. Van een transfer is nog geen sprake, maar PSV hoopt maandag nog tot een akkoord te komen met de Belgische club. Ondanks een doorlopend contract tot komende zomer is de situatie van Rigo bij PSV uitzichtloos.

Uit het feit dat Rigo van zijn club toestemming heeft gekregen om mee naar Spanje te gaan met de selectie van Beerschot, kan worden afgeleid dat een overstap nabij is. In de afgelopen weken trainde Rigo nog mee bij Sparta Rotterdam, maar die stage liep vooralsnog op niets uit. Nu is een terugkeer naar zijn geboorteland ophanden. Beerschot staat momenteel laatste in de Belgische Pro League, met slechts negen punten uit twintig wedstrijden, en stevent af op degradatie; het gat met nummer zeventien RFC Seraing is tien punten.

De inmiddels 22-jarige Rigo gold jaren als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding op De Herdgang en debuteerde in september 2017 onder Phillip Cocu in de hoofdmacht van PSV in een bekerwedstrijd tegen SDC Putten. Zijn competitiedebuut volgde negen dagen later. Rigo leek in het najaar van 2018 door te breken en schoot PSV toen zelfs naar een 1-2 zege op Fortuna Sittard, maar raakte even later wekenlang geblesseerd. De rest van het seizoen moest hij het met name doen met invalbeurten bij Jong PSV; in totaal speelde Rigo 74 officiële wedstrijden voor het beloftenteam en 9 voor de A-ploeg.

In het voortijdig beëindigde seizoen 2019/20 speelde de Belg op huurbasis zestien wedstrijden voor Sparta Rotterdam; in de eerste helft van het seizoen 2020/21 werd hij gestald bij ADO Den Haag, waarvoor hij elf keer uitkwam. Hij maakte het seizoen vervolgens af bij Jong PSV. In het eerste deel van het huidige seizoen trainde Rigo mee bij de beloftenploeg, maar vanwege leeftijdsregels kon hij geen wedstrijden meer in de Keuken Kampioen Divisie spelen.