Senegal beschuldigt Premier League-club van ‘discriminerend gedrag’

Maandag, 3 januari 2022 om 13:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:26

Watford heeft zich de woede op de hals gehaald van de Senegalese voetbalbond FSF. De voetbalbond beschuldigt de Engelse club van ‘respectloos, verderfelijk en discriminerend gedrag’, omdat Watford Ismaïla Sarr niet wil afstaan voor de Afrika Cup. Watford beroept zich echter op de knieblessure van zijn aanvaller, waardoor hij sinds november langs de kant staat.

Bondscoach Aliou Cissé heeft Sarr opgeroepen voor de Afrika Cup, maar Watford wil zijn speler niet laten gaan vanwege de knieblessure. De Senegalese voetbalbond kwam hierop met een statement naar buiten en beschuldigde de club van ‘respectloos, verderfelijk en discriminerend gedrag', omdat 'Watford er alles aan doet een speler ervan te weerhouden van het spelen voor zijn nationale ploeg'. “Afrika, het voetbal en zijn voetballers verdienen evenveel respect als wordt gegeven aan andere continenten, bonden en spelers”, schrijft de Senegalese bond verder. De FSF heeft Watford verzocht de speler uiterlijk deze maandag vrij te geven. Als Watford blijft tegenstribbelen, zal de bond naar de FIFA stappen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De vraag is nu of Watford zijn aanvaller maandag alsnog vrij zal geven. De Afrika Cup begint komende zondag en Senegal neemt het in de poulefase op tegen Zimbabwe (10 januari), Guinee (14 januari) en Malawi (18 januari). The Hornets lagen eerder ook al in de clinch met Nigeria, dat liet weten dat spits Emmanuel Dennis een kans zou maken op een selectie voor de Africa Cup. Watford hield echter ook bij hem het been stijf door hem niet vrij te geven. Volgens de club heeft de Nigeriaanse bond de deadline gemist om Watford op de hoogte te stellen van het voornemen om de 24-jarige spits te selecteren.

In de Eredivisie gingen er ook clubs liggen voor een uitnodigingen van landen voor de Afrika Cup. Mohammed Kudus behoorde tot de voorselectie van Ghana, maar de middenvelder kreeg van Ajax geen toestemming om af te reizen voor het Afrikaanse landentoernooi en is maandag met de Amsterdammers mee afgereisd voor een trainingskamp in Portugal. SC Cambuur liet David Sambissa niet gaan. De aanvaller werd opgeroepen voor Gabon, maar volgens de Friese club is hij nog herstellende van een blessure.