Eigen pupil stoot Van Bronckhorst van de troon als duurste speler ooit

Maandag, 3 januari 2022 om 11:39 • Dominic Mostert

Everton gaat zich spoedig versterken met Nathan Patterson. De rechtsback van Rangers wordt deze week medisch gekeurd en kan vervolgens een meerjarig contract ondertekenen, meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagochtend. Met een transfersom van 12 miljoen pond, omgerekend 14,3 miljoen euro, lost Patterson zijn eigen trainer Giovanni van Bronckhorst af als de duurste speler ooit van Rangers. De transfersom kan via bonussen nog oplopen tot 16 miljoen pond, ofwel 19,1 miljoen euro.

Patterson staat al langere tijd in de belangstelling van Everton. In de zomer wees Rangers tweemaal een miljoenenbod van the Toffees af, maar inmiddels is de landskampioen van Schotland wel akkoord gegaan. Van Bronckhorst moet dus afscheid nemen van de twintigjarige vleugelverdediger, al is Patterson niet zijn eerste keuze op de rechterflank. Aanvoerder James Tavernier krijgt de voorkeur als rechtsback; Patterson speelde dit seizoen slechts zes competitiewedstrijden, waarvan vier als invaller, en werd door Van Bronckhorst ook enkele keren ingezet als linksback.

Behalve zes competitiewedstrijden kwam Patterson ook tot twee optredens in de Europa League, twee in de League Cup en één in de laatste voorronde van de Europa League. De jongeling is afkomstig uit de jeugdopleiding van Rangers en debuteerde in januari 2020 in een bekerwedstrijd; in augustus 2020 speelde hij zijn eerste competitieduel. Inmiddels staat de teller op dertien optredens in de Schotse Premier League. In dienst van Rangers is Patterson bovendien uitgegroeid tot international van Schotland. Hij speelde al zes interlands en opende in november de score in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië (0-2 zege), waarin Schotland zich verzekerde van een plek in de play-offs.

Omdat zijn contract in Glasgow doorliep tot medio 2024, moest Everton met een flinke transfersom over de brug komen. Rangers ontvangt een minimumbedrag van 14,3 miljoen euro, waarmee Van Bronckhorst van de troon wordt gestoten als duurste speler ooit van de club. De huidige trainer van Rangers vertrok als speler in 2001 voor 13,5 miljoen euro naar Arsenal. In oktober werd Patterson nog gevraagd naar de belangstelling vanuit Liverpool, maar toen zei hij zich er niet mee bezig te houden. "Het was mooi om te zien dat clubs interesse hadden, maar ik richt me gewoon op mijn wedstrijden", gaf Patterson aan. Hij wordt na linksback Vitaliy Mykolenko, die overkomt van Dynamo Kiev, de tweede winteraanwinst van Everton.