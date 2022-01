ESPN verlengt samenwerking en laat Kenneth Perez schitteren in commercial

Maandag, 3 januari 2022 om 10:49 • Chris Meijer

Kenneth Perez en ESPN hebben de samenwerking verlengd. De sportzender maakt bekend dat de analist een nieuwe, meerjarige verbintenis heeft getekend. Perez, oud-middenvelder van onder meer AZ, Ajax, PSV en FC Twente, werkt sinds 2011 bij ESPN, dat sindsdien ook Eredivisie Live en FOX Sports heette.

“Sinds ik in de zomer van 2011 begon als analist, zit ik hier op mijn plek. Of het nu gaat om een Eredivisie-wedstrijd, een Europese avond of een aflevering van Voetbalpraat, bij ESPN werkt iedereen voor én achter de schermen met passie en betrokkenheid aan de uitzendingen. Altijd voetbalinhoudelijk en met een knipoog waar het past”, geeft Perez te kennen. De analist schittert momenteel ook in een commercial waarmee ESPN de tweede seizoenshelft aankondigt.

We gaan weer beginnen!



Beleef de Eredivisie live op ESPN vanaf 14 januari. Abonneer nu via https://t.co/jTJoa2SmJw. pic.twitter.com/DOBGhEsoyA — ESPN NL (@ESPNnl) January 3, 2022

“We zijn blij dat we ook Kenneth langer aan ons hebben weten te binden”, zegt Rob Labree, director programming & production, namens ESPN. “Een zeer gewaardeerde collega en analist, die al ruim 10 jaar voor ons het Nederlandse voetbal onder de loep neemt. Met een topteam van presentatoren, analisten, commentatoren en verslaggevers is ESPN de komende jaren verzekerd van een uiterst sterke basisopstelling, waarmee we onze kijkers, bezoekers en volgers optimaal kunnen bedienen.”

Recent verlengden verschillende analisten en presentatoren of presentatrices hun contract bij ESPN. Jan Joost van Gangelen, Fresia Cousiño Arias, Hans Kraay, Milan van Dongen, Mario Been, Kees Kwakman, Arnold Bruggink en Marciano Vink gingen Perez voor met het verlengen van hun verbintenis met de zender.