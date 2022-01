Frank Wormuth vertrekt na dit seizoen bij Heracles Almelo

Maandag, 3 januari 2022 om 10:31

Frank Wormuth vertrekt aan het einde van het seizoen bij Heracles Almelo. De Almeloërs maken bekend dat de 61-jarige Duitse oefenmeester toe is aan een nieuwe uitdaging en daardoor besloten heeft om zijn in de zomer van 2022 aflopende contract niet te verlengen. Daarmee komt er komende zomer na vier jaar een einde aan de samenwerking tussen Heracles en Wormuth.

“Elk verhaal heeft een oorsprong. Ik moet hierbij terugdenken aan mijn tijd bij de DFB. Toen zat ik ook in een soortgelijke situatie. Ik stelde mezelf de vraag of ik dit tot het einde van mijn carrière zou willen blijven doen. Dat wilde ik niet, er moest weer iets veranderen. Toen ontstond de kans om bij Heracles Almelo aan de slag te gaan. Een keuze waar ik absoluut geen spijt van heb”, geeft Wormuth te kennen. De Duitser werkte voor onder meer Fenerbahçe (als assistent), Union Berlin, VfR Aalen en de Duitse voetbalbond (verantwoordelijk voor de trainersopleiding) en kwam in de zomer van 2018 bij Heracles terecht.

“Het belangrijkste voor mij is om een plek op de ranglijst te behalen die we normaal gesproken ook verdienen. Natuurlijk moeten we het eerst hebben over handhaving in de Eredivisie. Logisch, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar de ploeg is goed genoeg om in de Eredivisie te blijven. Dan moeten we in de slotfase maar zien of we opnieuw een soortgelijke plek als de afgelopen jaren kunnen bemachtigen op de ranglijst”, benadrukt Wormuth. Heracles bezet momenteel de dertiende plaats in de Eredivisie. Wormuth eindigde met Heracles achtereenvolgens als zevende, achtste en negende.

“We hebben in november al een keer met elkaar gezeten”, vertelt technisch directeur Tim Gilissen namens Heracles. “Wij hebben van onze kant uitgesproken dat we graag naar de toekomst wilden kijken, dat we positief naar de samenwerking keken en die graag wilden continueren. Frank gaf aan zich eerst op de sportieve prestaties te willen richten. In december hebben we opnieuw gesproken en Frank heeft zijn tijd bij de kerstboom daarvoor benut.”

“Aan de ene kant betreuren we het besluit, aan de andere kant respecteren we die ook”, vervolgt Gilissen. “We werken op een goede manier samen en dat hadden we bij wijze van spreken nog vijf jaar kunnen doen. Frank heeft in de afgelopen drieënhalf jaar met verschillende selecties bewezen een goede trainer te zijn. Dan kijk ik naar de resultaten die zijn geboekt, maar ook naar spelers die zich hebben ontwikkeld en nu weer ergens anders in Europa actief zijn. Het vraagstuk of wij met Frank door zouden willen was in die zin niet zo moeilijk. Als je een goede trainer hebt, dan wil je die graag behouden.”