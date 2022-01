Lukaku nog verder in de problemen gebracht door appje van ex-ploeggenoot

Maandag, 3 januari 2022 om 10:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:54

De storm rondom Romelu Lukaku is nog niet gaan liggen. Door appjes naar ex-ploeggenoot Tim Howard bracht hij zich bij the Blues in een lastiger parket. Lukaku werd zondag door zijn manager Thomas Tuchel buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de topper tegen Liverpool (2-2), nadat hij zich eerder in de week in het middelpunt van controverse bevond na een interview met Sky Italia. Transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt maandagochtend dat er maandag een gesprek tussen Tuchel en Lukaku op de planning staat.

Lukaku liet zich in het genoemde interview in negatieve zin uit over zijn rol binnen het elftal. Daarnaast gaf hij aan dat hij afgelopen zomer niet zou zijn teruggekeerd naar Chelsea als Inter hem een nieuw contract had aangeboden. Het leverde de Belg tegen Liverpool afgelopen zondag een disciplinaire schorsing op. Hetgeen waar iin de studio van Sky Sports ook al veel om was te doen. Analisten Gary Neville en Graeme Souness haalden keihard uit naar de Lukaku.

De spitse miste door zijn uitspraken het duel met Liverpool en de voorbeschouwing op het deze wedstrijd bij het Amerikaanse NBC bracht Lukaku nog meer in de problemen. De spits whatsappte, terwijl hij disciplinair was geschorst, met Tim Howard, zijn voormalig ploeggenoot bij Everton, die momenteel analist bij de Amerikaanse televisiezender NBC is. Volgens een gebriefte presentatrice van NBC zou Lukaku gezegd hebben dat ‘de situatie hot is’ en ‘hij meer kan zeggen na een nieuwe meeting op maandag.’

Supporters merkten op dat Lukaku's Twitter-profiel was verwijderd, en wie hem wilde volgen kreeg de melding: ‘dit account bestaat niet’. Speurneuzen op internet stelden later dat Lukaku zijn Twitter-account weken geleden had opgeheven, rond dezelfde tijd dat hij zijn beruchte interview aan Sky Italia gaf. Tuchel liet na afloop van het duel met Liverpool tegen Engelse media weten dat hij met Lukaku gaat praten. “Hij is onze speler, er is altijd een weg terug, we zullen dit achter gesloten deuren duidelijk maken en zodra we een beslissing hebben genomen en Romelu het weet, zullen jullie het misschien ook weten.”

Romano bevestigt maandagochtend dat het gesprek een dag na de topper tegen the Reds plaatsvindt. “Thomas Tuchel zal in de komende uren met Romelu Lukaku gaan zitten om te praten over zijn interview, gevoelens en gedrag en op zoek gaan naar een oplossing.” Chelsea zelf geeft geen commentaar en wacht op een beslissing van de manager. De club is volgens Romano niet van plan om Lukaku in januari te verkopen.