Voormalig Ajax-target Pepi maakt na wending transfer voor 18 miljoen euro

Maandag, 3 januari 2022 om 09:16 • Chris Meijer

Ricardo Pepi verruilt FC Dallas voor FC Augsburg. Verschillende internationale media, onder wie transfermarktexpert Fabrizio Romano, melden dat de transfer van de achttienjarige Amerikaanse spits in kannen en kruiken is en spoedig officieel bekendgemaakt zal worden. FC Augsburg hint via zijn Engelse Twitter-account al naar de komst van Pepi.

“Kan een NFL-fan uitleggen wat er gebeurd is met Antonio Brown in voetbaltaal?”, vraagt FC Augsburg zich af. De American Football-speler is momenteel veelbesproken in de Verenigde Staten, nadat hij middenin een wedstrijd van zijn club Tampa Bay Buccaneers tegen de New York Jets, zijn shirt uittrok en van het veld stapte. Trainer Bruce Arians zei na afloop dat Brown ‘niet langer een Buc’ is, terwijl hij zelf terwijl de wedstrijd nog bezig was de Tampa Bay Buccaneers bedankte voor de kans.

Can an NFL fan explain what happened with Antonio Brown in football terms? — FC Augsburg (@FCA_World) January 2, 2022

Het wordt gezien als een signaal van FC Augsburg richting de Amerikaanse markt en een hint naar de naderende komst van Pepi. De spits - zevenvoudig Amerikaans international, met Mexicaanse roots - heeft zijn eerste volledige seizoen bij de hoofdmacht van FC Dallas achter de rug. Pepi speelde inmiddels 55 wedstrijden in de Major League Soccer voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zette daar in juni 2019 zijn handtekening onder een tot medio 2026 lopend contract.

Dankzij zijn sterke eerste jaar in de Major League Soccer werd zijn naam de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Ajax, Sampdoria, Liverpool, Internazionale, Borussia Dortmund en Bayern München. Pepi leek echter op weg naar VfL Wolfsburg, dat in oktober al een persoonlijk akkoord met hem zou hebben bereikt. Transfermarkt meldde vorige maand dat FC Dallas het eens was geworden met Wolfsburg over een transfersom van 8,8 miljoen euro, exclusief bonussen.

FC Augsburg - gedeeltelijk in Amerikaanse handen - heeft Pepi echter op het allerlaatste moment weggekaapt voor de neus van Wolfsburg en heeft daar ver voor moeten gaan. De huidige nummer vijftien van de Bundesliga betaalt een transfersom van zestien tot achttien miljoen euro voor de spits. Pepi is al in München om de transfer af te ronden, terwijl het papierwerk inmiddels getekend is en er snel wordt een aankondiging van FC Augsburg wordt verwacht.