Tweede winterse Barcelona-transfer ‘voor 95 procent’ rond; Xavi belt constant

Maandag, 3 januari 2022 om 08:19 • Chris Meijer

De overstap van Álvaro Morata naar Barcelona is voor 95 procent rond. AS verzekert dat er alleen nog enkele kleine plooien moeten worden gladgestreken alvorens de 29-jarige spits kan worden gepresenteerd door de Catalanen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano benadrukt echter dat Juventus in ieder geval een vervanger voor Morata moet hebben voordat hij naar Barcelona verkast.

Er werd eerder al gemeld dat Juventus niet onwelwillend tegenover het vertrek van Morata stond. De Italiaanse topclub was niet van plan om de optie tot koop in de huurovereenkomst met Atlético Madrid ter waarde van veertig miljoen euro te lichten. De Spaanse spits keerde in september 2020 terug voor zijn tweede termijn in Italië, waar hij eerder tussen 2014 en 2016 onder contract stond. Juventus zou een huurvergoeding van twintig miljoen euro naar Atlético overmaken om Morata twee jaar te kunnen huren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

En ondanks dat hij over het algemeen een basisplaats heeft en dit seizoen reeds goed was voor 7 doelpunten en 3 assists in 23 officiële wedstrijden, wil Juventus met zijn vertrek financiële ruimte maken voor een andere spits. De naam van Gianluca Scamacca van Sassuolo viel, evenals die van Paris Saint-Germain-spits Mauro Icardi. Marca schrijft dat Icardi een sleutelrol kan spelen in de eventuele overgang van Morata naar Barcelona, daar Juventus van plan is om zich in Parijs voor de Argentijn te melden.

AS stelt dat er in ieder geval al een akkoord bestaat tussen Barcelona en Juventus. De Catalanen zijn het tegelijkertijd ook met Atlético eens geworden over een optie tot koop, door de afspraak is gemaakt dat los Colchoneros veertig miljoen euro mogen betalen om de nu gehuurde Antoine Griezmann te behouden. De Spaanse krant schrijft dat Morata het moment afwacht dat hij toestemming krijgt om naar Spanje af te reizen voor de medische keuring. Xavi zou inmiddels al dusdanig vertrouwen in een goede afloop hebben dat hij rekent op Morata.

Romano schrijft dat Xavi ‘constant’ met Morata belt, zoals hij ook met de eerder van Manchester City overgenomen Ferran Torres deed. Er wacht echter nog wel een flinke uitdaging als Morata eenmaal is vastgelegd, want Barcelona hem ook nog moet zien in te schrijven voor LaLiga. “Ferran Torres kan op dit moment niet worden ingeschreven, maar we hopen de situatie op te lossen”, zei Mateu Alemany, sportief directeur van Barcelona, zondagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Real Mallorca.

“Het vertrek van Yusuf Demir zou helpen, daar zijn we mee bezig. Laten we zien wat er gaat gebeuren met Luuk de Jong. De komst van Morata? Xavi vroeg om Ferran en heeft het cadeau gekregen dat hij wilde”, sprak Alemany. AS benadrukt dat hij nu de ‘mouwen moet opstropen’ om financiële ruimte te maken. Samuel Umtiti en Philippe Coutinho zijn de voornaamste kandidaten om spoedig te vertrekken bij Barcelona.