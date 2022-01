Lang, Vormer en Dost lijken Nederlandse trainer te krijgen bij Club Brugge

Maandag, 3 januari 2022 om 07:45

Alfred Schreuder is bij Club Brugge nadrukkelijk in beeld om de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement op te volgen. Zowel het Algemeen Dagblad als Het Laatste Nieuws bestempelt de 49-jarige oefenmeester als de buitenlandse topkandidaat op de burelen van de regerend kampioen van België. Schreuder is clubloos sinds hij in het kielzog van Ronald Koeman vertrok bij Barcelona.

Schreuder was bij Barcelona werkzaam als assistent, nadat hij eerder voor Vitesse (assistent), FC Twente (assistent-, interim- en hoofdtrainer), TSG 1899 Hoffenheim (assistent- en later hoofdtrainer) en Ajax (assistent) actief was geweest. FC Basel meldde zich afgelopen tijd ook al bij Schreuder, maar hij legde een aanbieding van de Zwitserse topclub naast zich neer omdat hij daar niet tussentijds wilde instappen. Nu worden er echter wel gesprekken gevoerd tussen Schreuder en Club Brugge.

Club Brugge - de werkgever van Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost - is op zoek naar een nieuwe trainer nadat Clement de overstap naar AS Monaco maakte om daar de opvolger te worden van de ontslagen Niko Kovac. Ondanks dat in de woorden van Het Laatste Nieuws ‘alles in de richting van Schreuder wijst’, heeft de Belgische topclub meer buitenlandse kandidaten in het vizier. Zo noemt de krant de naam van Xavi Alonso, die momenteel het tweede elftal van Real Sociedad onder zijn hoede heeft.

Het Laatste Nieuws stelt dat ook de namen van Frank de Boer en Mark van Bommel de afgelopen dagen ‘ter sprake kwamen’ bij Club Brugge. Beide Nederlandse trainers zitten momenteel zonder werk: De Boer sinds zijn vertrek als bondscoach van Oranje, Van Bommel nadat hij ontslagen werd door VfL Wolfsburg. Hun namen worden echter minder concreet genoemd als die van Schreuder, met wie de gesprekken maandag worden voortgezet.