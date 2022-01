Brobbey reageert op terugkeer bij Ajax: ‘Daarna was alles in één klap anders’

Maandag, 3 januari 2022 om 07:28

Brian Brobbey heeft in gesprek met De Telegraaf voor het eerst gereageerd op zijn terugkeer bij Ajax. De Amsterdammers huren de negentienjarige spits tot het einde van het seizoen van RB Leipzig, zonder optie tot koop. Brobbey vertelt dat het vertrek van trainer Julian Nagelsmann en sportief directeur Markus Krösche en de komst van André Silva ‘alles in één klap veranderde’.

“Ik ben blij terug te zijn, mijn vrienden weer te zien en zal alles geven om – net als vroeg seizoen – mijn steentje bij te dragen aan het succes”, geeft Brobbey te kennen. RB Leipzig pikte hem afgelopen zomer transfervrij op bij Ajax, maar de spits kwam in Duitsland in het afgelopen halfjaar tot slechts 124 speelminuten verspreid over 9 wedstrijden. “Daar heb ik geen spijt van. Het verhaal was goed, maar nadat de trainer (Julian Nagelsmann, red.) en TD (Markus Krösche) vertrokken en André Silva als nieuwe spits werd gehaald, was alles in één klap anders.”

Brobbey benadrukt dat hij topfit is. “Ook wedstrijdfit, ja. Ik heb goed getraind en ben blessurevrij”, aldus Brobbey. Hij noemt Erik ten Hag ‘een goede trainer om zich verder onder te ontwikkelen’ en sluit niet uit dat hij na dit seizoen definitief bij Ajax terugkeert. “Uiteindelijk zijn Ajax en RB Leipzig geen optie tot koop overeengekomen, omdat Leipzig die niet in het contract wilde. Na het seizoen praten we verder.”

“Het seizoen is geslaagd als we kampioen worden en de beker pakken. En hopelijk de Champions League winnen. Wie weet...”, zo blikt Brobbey vooruit op de tweede seizoenshelft. De spits stond vrijdag al op het trainingsveld voor Ajax zijn terugkeer officieel wereldkundig gemaakt had. Directeur voetbalzaken Marc Overmars benadrukte dat het ‘belangrijk was’ dat er een extra aanvaller bij kwam. “Brian kent de club en weet wat er hier van hem wordt gevraagd.”