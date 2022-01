Feyenoord krijgt huurling na slechts 69 speelminuten weer terug

Maandag, 3 januari 2022 om 07:07

Christian Conteh keert per direct terug bij Feyenoord, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De 22-jarige vleugelaanvaller was tot het einde van het seizoen verhuurd aan SV Sandhausen, maar de huidige nummer zestien van de 2.Bundesliga stuurt hem tijdens de winterse transferwindow terug naar Rotterdam. Feyenoord onderzoekt de mogelijkheden om Conteh meteen door te verhuren aan een Nederlandse club.

De huurperiode van Conteh bij Sandhausen werd geen onverdeeld succes. De aanvaller speelde slechts 69 minuten, verspreid over 4 wedstrijden waarin hij geen enkele keer basisspeler was. Conteh liet in Duitse dienst uiteindelijk één assist noteren. Sandhausen heeft nu voldoende gezien en maakt per direct een einde aan de huurperiode van Conteh.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord nam Conteh in de zomer van 2020 over van FC St. Pauli. Mede door verschillende blessures kwam hij in zijn eerste seizoen in Rotterdam tot slechts twee officiële wedstrijden, beide als invaller. Dit seizoen zat hij nog op de reservebank tijdens het tweeluik in de voorronde van de Conference League met FC Drita (0-0 en 3-2), maar daarna werd besloten om hem te verhuren. Feyenoord kijkt of het technisch gezien mogelijk is dat Conteh - die nog tot medio 2024 vastligt in Rotterdam - direct weer verhuurd wordt aan een Nederlandse club.