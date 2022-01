De Telegraaf noemt vraagprijs van Ajax voor gewilde David Neres

Maandag, 3 januari 2022 om 06:51

Shakhtar Donetsk is concreet in de markt voor David Neres. De Telegraaf schrijft maandagochtend dat het ‘inmiddels is doorgedrongen in Europa’ dat de Braziliaanse aanvaller mag vertrekken bij Ajax. Er is ‘volop belangstelling’ voor Neres, voor wie Shakhtar niet de enige gegadigde is.

Er zou namelijk ‘volop belangstelling’ bestaan voor Neres. De Braziliaanse tak van Goal maakte afgelopen week al melding van de interesse van Shakhtar. De Oekraïense topclub zou volgens die berichtgeving reeds een bod van vijftien miljoen euro inclusief een doorverkooppercentage hebben uitgebracht. Het bedrag van vijftien miljoen euro bestaat volgens Goal uit twee delen: een vaste en een variabele component, maar onduidelijk is hoe de verdeling precies is. De variabelen hangen in ieder geval af van bepaalde doelstellingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf meldt echter dat vijftien miljoen euro de vraagprijs van Ajax bedraagt. Indien Neres in januari vertrekt, kan Ajax volgens de krant doorpakken om Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur. Neres - die door Ajax in januari 2017 voor 22 miljoen euro overnam van São Paulo - speelde dit seizoen 22 keer in het shirt van Ajax, waarvan 16 keer als invaller. Daarin produceerde de buitenspeler vier doelpunten en twee assists.

Overigens is Neres niet de enige Ajacied die in januari mogelijk een transfer gaat maken. Naast de Braziliaanse aanvaller mag ook Nicolás Tagliafico krijgt ook de kans om zijn vertrekwens in vervulling te laten gaan. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Victor Jensen verhuurd mag worden, terwijl ‘moet blijken hoeveel fiducie Danilo nog in een doorbraak heeft nu hij derde spits wordt’. Ajax haalde Brian Brobbey reeds terug om de concurrentie aan te gaan met Sébastien Haller.