Spaanse kranten bewieroken Luuk de Jong om ‘anti-Xavi-doelpunt’ en omhaal

Maandag, 3 januari 2022 om 06:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 07:13

De Spaanse kranten zijn erg te spreken over het optreden van Luuk de Jong. De spits was verantwoordelijk voor de enige treffer van het duel tussen RCD Mallorca en Barcelona (0-1) en raakte bovendien zowel de paal als de lat in het eerste bedrijf. AS noemt de goal van de spits een ‘anti-Xavi-doelpunt’ en bestempelt de wedstrijd van de Nederlander als een ‘laatste dienst’.

De Jong knikte Barcelona in de 44ste speelminuut naar een 0-1 voorsprong. Óscar Mingueza bezorgde vanaf de rechterkant een voorzet bij de tweede paal, waar De Jong profiteerde van het mistasten van doelman Manolo Reina en met het hoofd afrondde. Een ‘anti-Xavi-doelpunt’, vindt AS, waarmee men doelt op het feit dat de treffer niets te maken had met het eeuwige referentiekader: tiki-taka-voetbal. “De wreedheid van de fan tegen Luuk de Jong kreeg op Mallorca het antwoord van een professional die op beschamende wijze is gekleineerd. Het was waarschijnlijk de laatste service van de spits aan Barcelona”, schrijft de sportkrant in de analyse.

????????????????! ???? Op slag van rust kopt de spits dan toch raak voor Barcelona: 1-0 ?#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaBarca pic.twitter.com/AvPQsN1vV0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

Het Catalaanse Sport beoordeelt het optreden van De Jong met een 7. “Het kostte hem een half uur om te verschijnen, maar binnen een minuut plaatste hij twee ballen op het houtwerk; de tweede na een spectaculaire chilena. Toen de wedstrijd al op weg was naar de rust, knikte hij het leer tegen de touwen en maakte hij een zeer belangrijk doelpunt voor Barça.” Mundo Deportivo, dat geen cijfer toekent, is eveneens positief over De Jong. “Comeback op grootse wijze. Hij knalde twee ballen tegen de palen, en de tweede bal plukte hij met een schitterende omhaal uit de lucht. Hij was wel uitgeput aan het einde van de wedstrijd.”

“Het was zijn droomwedstrijd”, schrijft Marca bij de spelersbeoordelingen. “Luuk de Jong heeft eindelijk een goed duel weten af te werken met Barcelona. Zijn bijdrage in andere wedstrijden was erg mager, maar tegen Mallorca schitterde de Nederlander met zijn eigen licht. Hij telt eigenlijk niet mee voor Xavi, maar vandaag was hij de hoofdrolspeler bij de ploeg. Luuk heerste voor een dag en hij heeft met zijn vuist op tafel geslagen.”

Ook was De Jong zelf na afloop erg positief gestemd, al baalde hij dat de omhaal niet het gewenste vervolg kreeg. “Deze overwinning betekent heel veel”, blikte een glunderende De Jong terug voor de camera van Movistar +. “Het is belangrijk om zelfvertrouwen te kweken. Dat is vandaag gelukt, want we hebben hard gewerkt. Ik hoop dat we dit nu door kunnen zetten. Een spits moet altijd scoren. Helaas ging die bal er niet in. Dat was de mooiste goal uit mijn hele carrière geweest”, doelt hij op zijn omhaal. Ook komt zijn nabije toekomst nog ter sprake. “Iedereen is altijd eerlijk tegen mij geweest en ik ken mijn situatie. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik werk hard op de trainingen en ben er klaar voor als de trainer me nodig heeft.”