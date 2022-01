Luuk de Jong bespreekt zijn heldenrol glunderend voor de camera

Zondag, 2 januari 2022 om 23:59 • Mart van Mourik

Luuk de Jong is na afloop van het duel tussen RCD Mallorca en Barcelona (0-1) voor de camera verschenen. De spits was verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd en raakte bovendien zowel de paal als de lat in het eerste bedrijf. Hoewel hij met een tevreden gevoel terugkijkt op zijn sterke optreden, baalt hij van de bal op de lat na een spectaculaire omhaal.

Het duel begon wisselvallig voor De Jong, die in de 28ste speelminuut de paal raakte. Hij ontving een splijtend steekpassje van Ferran Jùtgla op de rand van het vijfmetergebied na een goede loopactie, maar trof vervolgens het houtwerk. Nog geen minuut na het moment dat hij de paal raakte, stond het aluminium zijn succes opnieuw in de weg. Ditmaal voorkwam de lat een treffer na een zeer spectaculaire omhaal. Het leek andermaal niet de avond van Luuk de Jong te worden, maar op slag van het rustsignaal schreef hij alsnog een doelpunt achter zijn naam. De Nederlander knikte binnen uit een voorzet van Óscar Mingueza.

??????????????, Luuk de Jong dames en heren! ??

De Nederlander heeft een waanzinnige omhaal in huis, maar helaas spat de poging uiteen op de lat ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaBarca pic.twitter.com/xWViv9wCEE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

“Deze overwinning betekent heel veel”, blikt een glunderende De Jong terug voor de camera van Movistar +. “Het is belangrijk om zelfvertrouwen te kweken. Dat is vandaag gelukt, want we hebben hard gewerkt. Ik hoop dat we dit nu door kunnen zetten. Een spits moet altijd scoren. Helaas ging die bal er niet in. Dat was de mooiste goal uit mijn hele carrière geweest”, doelt De Jong op zijn omhaal. Ook komt zijn nabije toekomst nog ter sprake. “Iedereen is altijd eerlijk tegen mij geweest en ik ken mijn situatie. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik werk hard op de trainingen en ben er klaar voor als de trainer me nodig heeft.”

Trainer Xavi wordt eveneens gevraagd het spel van De Jong te bespreken. Met name de houding van de spits kan Xavi bekoren. “Luuk is het voorbeeld van een professional. Er wordt gepraat over het feit dat hij mag vertrekken, maar hij werkt hard en offert zich op voor het team. Hij is een geweldige professional. Ik ben erg blij voor hem”, vertelt Xavi, die eveneens erg te spreken is over doelman Marc-André Ter Stegen, die in de blessuretijd een zeker ogend doelpunt van Mallorca voorkwam met een fraaie redding. “Het is een geweldige keeper. Hij had dit nodig en hij heeft ons vandaag gered.”