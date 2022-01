Analisten Sky Sports halen keihard uit naar Romelu Lukaku

Zondag, 2 januari 2022 om 23:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:21

Het buiten de selectie laten van Romelu Lukaku door Chelsea-trainer Thomas Tuchel voor de topper tegen Liverpool (2-2) houdt ook de analisten van Sky Sports bezig. De aanvaller van the Blues bevond zich deze week in het middelpunt van controverse na een interview met Sky Italia. Lukaku liet zich in negatieve zin uit over zijn rol binnen het elftal en moest dat vervolgens bekopen met een disciplinaire schorsing.

Lukaku gaf drie weken geleden een interview aan Sky Italia, welke afgelopen donderdag werd gepubliceerd. De spits gaf hierin aan niet gelukkig te zijn bij Chelsea en uitte kritiek op zijn manager Tuchel. “De coach heeft ervoor gekozen om een ander systeem te gaan spelen. Ik ben niet blij met de situatie, maar ik mag niet opgeven en ik moet hard blijven werken. Dat past bij een professional.” Tuchel schorste Lukaku hierop disciplinair voor de topper tegen Liverpool van zondagavond. Analyticus Graeme Souness kan zich goed vinden in de beslissing van de Duitse oefenmeester. “Je probeert te begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren dat een speler met zo'n belachelijk en schadelijk statement kan komen”, zegt hij.

“Lukaku was gefrustreerd omdat hij na zijn blessure niet in het elftal terugkeerde en is toen met die onzin op de proppen gekomen. Het was totaal respectloos. Hij is geen 19 meer, hij is 29 jaar oud en zou beter moeten weten. Dit beschadigt de club enorm. Het is alsof hij de kleedkamer binnenloopt en tegen zijn ploeggenoten zegt: ‘Ik wil niet meer met jullie spelen.’ Het beschadigt de manager, hij zou moeten zeggen: ‘Als je hier niet wil zijn, dan is daar de deur, vertrek gerust' Als ik Tuchel was, zou ik Lukaku meteen opdragen zijn excuses aan te bieden. Lukaku is te ver gegaan.”

“Als hij niet bereid is om naar mij als manager te komen, zou ik naar hem toe komen en een eerlijk gesprek hebben over of hij het echt meende of dat het een fout was”, aldus Souness. “Als hij zich niet verontschuldigd heeft, dan heeft hij het juiste gedaan door hem buiten de selectie te laten.” Gary Neville denkt daar anders over en hoopt dat Lukaku niet op zijn uitspraken terugkomt. “Ik denk niet dat een manager bekritiseerd kan worden voor het buiten de selectie laten van Lukaku”, vindt de analyticus. “Controle is cruciaal voor een manager. Als je die woorden in de week hebt gehoord, is dat niet fijn als manager om te horen en ook niet als eigenaar of als ploeggenoten, die een Premier League-titel proberen te winnen. Tuchel heeft een grens getrokken en Lukaku is meer dan over de schreef gegaan. Hij moet zijn excuses aanbieden aan zijn teamgenoten. Het was zo onbegrijpelijk.”

Tuchel bevestigde voor aanvang van de topper tegen Liverpool dat hij met Lukaku gaat praten. “Hij is onze speler, er is altijd een weg terug. We zullen dit achter gesloten deuren uitpraten. Zodra we een beslissing hebben genomen, zodra Romelu het weet, zul je misschien weten wanneer hij terug in de selectie zal keren”, vertelde hij tegenover Sky Sports. “Het incident werd te groot, er ontstond teveel rumoer, zo dicht bij de wedstrijd, dus ik besloot om de voorbereiding op de wedstrijd te beschermen. Natuurlijk hebben we gesproken, in totaal twee keer met de belangrijkste spelers, maar daarna moesten we concluderen dat het te groot is.”