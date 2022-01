Luuk de Jong grijpt zijn kans en bezorgt Barcelona drie punten

Zondag, 2 januari 2022 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:40

Barcelona heeft zondagavond een moeizame zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij RCD Mallorca wisten de Catalanen dankzij een treffer van Luuk de Jong de drie punten de wacht te slepen: 0-1. In het eerste bedrijf raakte de spits ook al de paal én trof hij met een spectaculaire omhaal de lat. Dankzij de overwinning klimmen los Azulgrana naar de vijfde plek op de ranglijst. De achterstand op koploper Real Madrid, die verloor bij Getafe (1-0), bedraagt nog altijd vijftien punten.

Xavi had voorafgaand aan het duel een lastige puzzel te leggen, daar een groot deel van de selectie om uiteenlopende redenen afwezig was. Dani Alves, Jordi Alba, Álex Balde, Ousmane Dembélé, Gavi, Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Ez Abde ontbraken wegens positieve coronatesten. Verder ontbraken Sergi Roberto en Martin Braithwaite door langdurige blessures en kan er ook geen beroep worden gedaan op Pedri, Ansu Fati en Memphis Depay. Sergio Busquets moest het duel missen vanwege een schorsing. Luuk de Jong kreeg, overigens net als Frenkie de Jong, de kans om zich vanuit de basis te laten zien.

??????????????, Luuk de Jong dames en heren! ?? De Nederlander heeft een waanzinnige omhaal in huis, maar helaas spat de poging uiteen op de lat ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaBarca pic.twitter.com/xWViv9wCEE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

Ondanks het grote aantal afwezigen was Barcelona vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij tegen Mallorca, dat eveneens veel namen moest missen vanwege positieve testen. De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Gerard Piqué, die het mocht proberen vanuit een vrije trap. Zijn poging miste het doel echter op een haar na. Even later kwamen ook Riqui Puig en Ilias Akhomach dicht bij de openingstreffer; ook zij waren, mede dankzij sterke reacties van doelman Manolo Reina, onfortuinlijk in de afronding. Toen was het de beurt aan Luuk de Jong.

In de 28ste speelminuut raakte de spits de paal. Hij ontving een splijtend steekpassje van Ferran Jùtgla op de rand van het vijfmetergebied na een goede loopactie, maar de inzet die volgde raakte de paal. Nog geen minuut na het moment dat hij de paal raakte, stond het aluminium zijn succes weer in de weg. Ditmaal voorkwam de lat een treffer na een zeer spectaculaire omhaal. Het leek andermaal niet de avond van Luuk de Jong te worden, maar op slag van het rustsignaal schreef hij alsnog een doelpunt achter zijn naam.

????????????????! ???? Op slag van rust kopt de spits dan toch raak voor Barcelona: 1-0 ?#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaBarca pic.twitter.com/AvPQsN1vV0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

Vanaf de rechterkant van het veld bezorgde Óscar Mingueza een voorzet op maat bij de tweede paal, waar Luuk de Jong stond om binnen te knikken: 0-1. In het tweede bedrijf nam het niveau en de amusementswaarde van de wedstrijd aanzienlijk af. Luuk de Jong kreeg na een klein uur spelen om zijn tweede van de avond de maken, maar hij slaagde er niet in zijn poging tussen de palen te krijgen. Ook Puig slaagde er niet in de score te verdubbelen, terwijl Mallorca aan de overzijde weinig kon uitrichten. Barcelona kreeg nog een nieuwe medische tik te verwerken, daar zowel Mingueza als Nico González het veld geblesseerd moesten verlaten. In de slotminuten hield doelman Marc-André ter Stegen zijn ploeg nog op de been met een spectaculaire redding op de inzet van Jaume Costa.