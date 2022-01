Hasselbaink discussieert fel met Carragher: ‘Liverpool-bril op? Het is rood!’

Zondag, 2 januari 2022 om 22:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:29

Chelsea heeft zijn woede na afloop van de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool (2-2) gericht op arbiter Anthony Taylor en videoscheidsrechter Darren England. Liverpool-aanvaller Sadio Mané verdiende volgens the Blues in de eerste minuut een rode kaart vanwege een vermeende elleboogstoot. Ook in de studio van Sky Sports raken de analisten niet uitgepraat over het moment. “Heb je je Liverpool-bril op? Het is een rode kaart!”, zegt Jimmy Floyd Hasselbaink tegen zijn collega Jamie Carragher.

César Azpilicueta en manager Thomas Tuchel zijn het er beiden over eens dat Mané al vroeg in de eerst helft een rode kaart moest krijgen. Bij een kopduel tussen Mané en Azpilicueta kwam de arm van de Senegalese aanvaller vol in het gezicht van de verdediger van Chelsea. “Dit is overduidelijk rood”, zegt Azpilicueta na afloop tegen Sky Sports. “Het maakt me niet uit of we pas vijf seconden bezig waren. Dit was de eerste actie en dit is gewoon een rode kaart.”

Het incident werd bekeken door England, die als VAR dienstdeed, maar hij vond het niet nodig om scheidsrechter Taylor naar de zijlijn te roepen om het moment terug te kijken. “Hij ziet de bal niet en hij komt er met zijn elleboog in”, vervolgt Azpilicueta. “Ik begrijp er eerlijk gezegd niks van. Dit soort beslissingen zie ik de laatste weken vaker. Dit was overduidelijk rood en telkens worden er beslissingen genomen waarbij wij in het nadeel zijn. Er wordt niet consequent opgetreden, zelfs niet binnen dezelfde wedstrijd, en voor mij is het duidelijk. Ik heb de herhaling bekeken, maar dat was niet nodig. Het was duidelijk rood.”

Tuchel is het met zijn rechtsback eens. “Ik houd niet van vroege rode kaarten en ik vind Sadio een geweldige kerel, maar dit was een rode kaart”, zei de Duitse manager. “Zijn elleboog kwam in het gezicht. Dan maakt het niet uit of we twintig seconden of twintig minuten bezig zijn.” Alhoewel Mané aan een rode kaart ontsnapte, ging hij wel de geschiedenisboeken van de Premier League in. Met zijn gele kaart na slechts vijftien seconden werd hij de snelst speler in de geschiedenis van de competitie die op de bon ging sinds het in het seizoen 2006/07 wordt bijgehouden.

Waar Azpilicueta en Tuchel vinden dat Mané een vroege rode kaart verdiende, verdedigt Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson zijn teamgenoot juist. “Ik was eerlijk gezegd teleurgesteld over die gele kaart. Sadio gaat altijd voor de bal. Zijn ogen waren de hele tijd op de bal gericht, ik denk niet dat hier sprake is van een bewuste actie.” Ook in de studio van Sky Sports raken de analisten niet uitgepraat over het moment. “Ik denk dat het een kaart is die in de 'oranje' categorie komt”, zegt Liverpool-legende Carragher.

“Als hij hem echt met zijn elleboog raakt in plaats van zijn onderarm was hij er waarschijnlijk wel afgestuurd”, vervolgt de analist. “Ik denk dat het feit dat het Mané’s onderarm is, het is bijna meer met zijn pols dan met zijn elleboog, hem mogelijk redt, en het feit dat het na zes seconden is. Hasselbaink is het echter totaal niet met zijn collega eens. "Meen je dat nou? Heb je je Liverpool-bril op? Een voetballer weet waar een tegenstander is. Het is een rode kaart. Vergeet zes seconden. Hij gaat met zijn elleboog en hij brengt de speler in gevaar.”