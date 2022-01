Sierd de Vos gaat volledig uit zijn dak na omhaal en goal Luuk de Jong

Zondag, 2 januari 2022 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:06

Luuk de Jong heeft zondagavond gescoord én met een omhaal snoeihard de lat geraakt. In het LaLiga-duel met RCD Mallorca kreeg hij in de 29ste speelminuut een voorzet vanaf rechts en beproefde hij zijn geluk met een omhaal, maar het ontbrak de spits aan fortuin. Sierd de Vos, commentator bij de wedstrijd, is door het dolle heen en blijft minutenlang vol ongeloof doorpraten over wat hij zojuist heeft gezien. “Alle ballen op Luuk!”, schreeuwt De Vos onder meer. Op slag van het rustsignaal was de Nederlander wel succesvol en knikte hij Barcelona op een 0-1 voorsprong.

Even voor zijn omhaal zat het De Jong ook al niet mee toen hij een steekpass van Ferran Jutglà nét niet kon verzilveren. Hij ontving het scherpe passje op de rand van het vijfmetergebied na een goede loopactie, maar de inzet die volgde raakte de paal. Nog geen minuut na het moment dat hij de paal raakte, stond het aluminium zijn succes weer in de weg. Ditmaal voorkwam de lat een treffer na een zeer spectaculaire omhaal.

??????????????, Luuk de Jong dames en heren! ?? De Nederlander heeft een waanzinnige omhaal in huis, maar helaas spat de poging uiteen op de lat ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaBarca pic.twitter.com/xWViv9wCEE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

De Vos kan zijn ogen niet geloven en komt al schreeuwend superlatieven tekort om het moment te beschrijven. “En daar is een geweldige omhaal van Luuk de Jong! Die kan in het jaaroverzicht van 2022. Haalt die bal, tremendo! De lat zucht, de lat kreunt onder dat bombardement van Luuk de Jong! Ik kan er nog minuten over praten maar hij gaat er niet in! Kunnen we even de herhaling krijgen, meneer de regisseur? Luuk de Jong!! Wie zegt dat hij weg moet bij Barcelona? Niemand toch? Alle ballen op Luuk!”, aldus De Vos.

????????????????! ???? Op slag van rust kopt de spits dan toch raak voor Barcelona: 1-0 ?#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaBarca pic.twitter.com/AvPQsN1vV0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

In de 44ste minuut scoort De Jong alsnog. De aanvaller ontving bij de tweede paal een voorzet van Óscar Mingueza, die uitstekende wijze werd binnengeknikt door De Jong. Ook bij de treffer komt De Vos superlatieven tekort. “Het is Luuk de Jong!! Hij raakte de palo, hij raakte de barrera, maar nu raakt hij de bal goed. Barcelona op 0-1 dankzij De Jong”, zegt De Vos.