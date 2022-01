Xavi geeft zes spelers uit eigen opleiding én Luuk de Jong een basisplek

Zondag, 2 januari 2022 om 19:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:50

De opstelling van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Real Mallorca van zondagavond in LaLiga is bekend. Trainer Xavi kan door coronabesmettingen, uiteenlopende blessures en een schorsing niet beschikken over een groot gedeelte van zijn selectie. In totaal kiest Xavi voor zes spelers uit de eigen opleiding, naast Frenkie de Jong, Luuk de Jong, Marc-André ter Stegen, Ferran Jutglà en Ronald Araújo. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Carlos del Cerro en gaat om 21:00 uur van start in het Iberostar Estadi.

Xavi kan tegen Mallorca door een positieve coronatest geen beroep doen op Dani Alves, Jordi Alba, Álex Balde, Ousmane Dembélé, Gavi, Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Abde Ezzalzouli. Verder ontbreken Sergi Roberto en Martin Braithwaite door langdurige blessures en kan er ook geen beroep worden gedaan op Pedri, Ansu Fati en Memphis Depay. Sergio Busquets moet het duel missen vanwege een schorsing. De regels van LaLiga schrijven voor dat een wedstrijd pas mag worden uitgesteld als er vijf of minder spelers van de A-selectie beschikbaar zijn.

Onder de lat staat Ter Stegen geposteerd. De verdediging wordt gevormd door Araújo, Gerard Piqué, Eric García en Óscar Mingueza. Op het middenveld wordt Frenkie de Jong vergezeld door Nico González en Riqui Puig, terwijl Luuk de Jong een kans krijgt om zich te laten zien in de spitspositie. De voorhoede wordt gecompleteerd door Jutglà en Ilias Akhomach.

Ondanks dat Xavi met een gehavende selectie is afgereisd naar Mallorca, kan Barcelona een zege goed gebruiken. Met een overwinning nemen de Catalanen namelijk de zesde plaats van Rayo Vallecano over en komen ze op één punt van Atlético Madrid en Real Sociedad. Op 21 december kwam de ploeg tegen Sevilla niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

