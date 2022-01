City de grote winnaar na vermakelijk gelijkspel tussen Chelsea en Liverpool

Zondag, 2 januari 2022 om 19:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:16

Chelsea en Liverpool hebben zondagavond in de Premier League de punten met elkaar gedeeld. De ploegen van Pepijn Lijnders, die de door corona afwezige Jürgen Klopp verving, en Thomas Tuchel schotelden het publiek op Stamford Bridge een vermakelijk duel voor: 2-2. Sadio Mané en Mohamed Salah schoten Liverpool in de eerste helft op voorsprong, maar via goals van Mateo Kovacic en Christian Pulisic trok Chelsea de stand nog voor rust gelijk. Met een gelijkspel schieten beide teams overigens weinig op. Manchester City heeft nu met 53 punten een voorsprong van 10 punten op Chelsea en 1 op Liverpool, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Beide ploegen begonnen niet op volle oorlogssterkte aan de Premier League-wedstrijd. Bij Chelsea werd Romelu Lukaku door Tuchel buiten de selectie gelaten voor de topper. De aanvaller van Chelsea bevond zich deze week in het middelpunt van controverse na een interview met Sky Italia. Lukaku liet zich in negatieve zin uit over zijn rol binnen het elftal en moest dat bekopen met een disciplinaire schorsing. Vanwege positieve pcr-tests moest de thuisploeg het stellen zonder Alisson Becker, Roberto Firmino en Joël Matip. De wedstrijd was nog geen dertig seconden oud, toen Mané van geluk mocht spreken dat hij niet van het veld werd gestuurd. De aanvaller plantte zijn elleboog in het gezicht van César Azpilicueta en kreeg hiervoor slechts geel.

???????? ?? Sadio Mané staat nog op het veld en laat dat zien ook. De Senegalees opent de score voor The Reds ??#ZiggoSport #MOTD #CHELIV pic.twitter.com/sJs7JzDFwH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

Diezelfde Mané schoot Liverpool vervolgens in de openingsfase op voorsprong. Een voorzet van Diogo Jota werd op knullige wijze weggewerkt Trevoh Chalobah, waarna de Senegalees een vrije doortocht had richting Edouard Mendy: 0-1. Kort daarvoor liet Pulisic de uitgelezen kans liggen om namens Chelsea de score te openen. Deze misser kwamen halverwege de eerste helft duur te staan, toen Salah de marge verdubbelde. De aanvaller verraste Marcos Alonso door buitenom te gaan en passeerde Mendy hierna in de korte hoek: 0-2. Chelsea had even nodig om deze nieuwe tegenslag te verwerken, maar kwam vlak voor rust helemaal terug in de wedstrijd. Kovacic tekende op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer door een afvallende bal van buiten het zestienmetergebied in één keer op zijn slof te nemen: 1-2.

De wedstrijd werd in de blessuretijd van de eerste helft weer in evenwicht gebracht door Pulisic, die werd weggestuurd door N'Golo Kanté en schoot vervolgens overtuigend de 2-2 tegen de touwen.Mason Mount kreeg zelfs nog een mogelijkheid om de comeback voor rust helemaal compleet te maken, maar zijn schot ging rakelings langs de linkerpaal. Ook in de beginfase van de tweede helft golfde het spel continu op en neer. Beide doelmannen kregen direct de kans om zich te onderscheiden. Mendy moest eerst handelend optreden op schoten van Salah en Mané, waarna Caoimhin Kelleher een goede reflex in huis had op een schot van Pulisic. In de slotfase hielden de defensies de linies beter gesloten, waardoor de ploegen het in de topper moesten doen met een gelijkspel. Hierdoor is koploper Manchester City, dat zaterdag met 1-2 won op bezoek bij Arsenal, de grote winnaar van het weekend.