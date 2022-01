‘Moordenaar’ ontkent besmetten Lionel Messi en slaat terug via Twitter

Zondag, 2 januari 2022 om 19:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

Fer Palacio ontkent dat hij Lionel Messi heeft besmet met het coronavirus. De DJ draaide op het privéfeest van de Argentijn, die positief is getest op het virus. Palacio zegt dat zijn inbox overspoeld werd met verwijten van mensen die hem beschuldigen van het besmetten van Messi. “Ze noemden moordenaar”, schrijft de DJ, die een foto negatieve plaatst om de geruchten uit de wereld te helpen.

Zondagmiddag meldde Paris Saint-Germain via de officiële kanalen dat onder meer Messi besmet is geraakt met het virus. Al snel na de onthulling werd de besmetting van de aanvaller gelinkt aan het privéfeest dat hij begin deze week gaf in Rosario ter afsluiting van het kalenderjaar. Beelden van dat feest werden naar buiten gebracht door de band Los Palmeras, die optrad op de feestlocatie. Met name Argentijnse media deelden massaal de video’s die geüpload werden door bandleden. Mogelijkerwijs liep Messi het virus op die gelegenheid op, maar daar is geen duidelijkheid over.

Palacio was eveneens aanwezig bij het grootschalige feest in Argentinië. De DJ was enkele dagen voor het eindejaarsfeest ook present op de Coscu Army Awards, een Argentijns evenement waar gamers en streamers prijzen in ontvangst namen. Veel van de tweehonderd genodigden hadden positief getest op het virus, waardoor men vermoedde dat Palacio ook besmet was geraakt. Direct na het bericht van PSG kreeg hij direct talloze haatberichten, die volgens Palacio dus onterecht verstuurd zijn.

"Ik werd net wakker en ze stuurden me veel berichten”, reageert Palacio. “Ik sta in trending op Twitter omdat Messi positief testte op Covid en men linkt mij aan zijn besmetting. Ze hebben me dingen als 'moordenaar' gezegd in de berichten. Echt hele slechte vibes. Ik heb een test gedaan omdat ik naar Uruguay moet reizen en je kan zien dat ik geen Covid heb", besluit de artiest.