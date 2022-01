Atlético maakt dankzij Ángel Correa einde aan verliesreeks in LaLiga

Zondag, 2 januari 2022 om 18:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:15

Atlético Madrid heeft zondag in LaLiga een einde gemaakt aan de verliesreeks door stadgenoot Rayo Vallecano te verslaan. Ángel Correa was met twee goals de grote man bij de ploeg van trainer Diego Simeone: 2-0. Door eerste overwinning na vier nederlagen gaat Atlético op de ranglijst over los Rayistas heen. Met 32 punten uit 19 duels bezetten los Colchoneros momenteel de vierde plaats; Rayo staat met twee punten minder op de vijfde positie.

Halverwege de eerste helft was de eerste grote mogelijkheid voor de thuisploeg eindelijk een feit. Luis Suárez ontfutselde Esteban Saveljich de bal en had vervolgens een vrije doortocht richting Luca Zidane. De Uruguayaan probeerde de doelman te verschalken met een stift, maar zag zijn inzet net naast de linkerpaal belanden. In de volgende aanval appelleerde Suárez voor een handsbal, toen zijn steekpass op Correa via een ingreep op de hand van Nikola Maras kwam. Scheidsrechter Jorge Figueroa Vázquez wilde echter van niets weten.

Een heerlijke scrimmage in de 16 ?? Maar uiteindelijk weet Angel Correa de bal toch binnen te werken: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRayo pic.twitter.com/8Phhu0GX4q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

De thuisploeg begon meer en meer aan te dringen en werd hier uiteindelijk ook voor beloond. Yannick Carrasco hield de bal op fraaie wijze binnen de lijnen en bracht Mario Hermoso daarna in scoringspositie. De doelpoging van de verdediger smoorde, maar de rebound was wel aan Correa besteed: 1-0. Lodi wilde de score nog voor rust opvoeren. Het verdekte schot van de linksback werd echter knap ik de korte hoek gepareerd door doelman Zidane. Rayo Vallecano stelde in de eerste helft bar weinig tegenover de aanvalsdrang van Atlético.

Angel Correa met zijn tweede van de middag! ???? De Argentijn zet Atleti op een dubbele voorsprong tegen Vallecano ?#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRayo pic.twitter.com/TcHFEkBDVB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De ploeg van trainer Diego Simeone creëerde kans op kans. Na een vlotlopende tekende Correa voor de tweede treffer van de wedstrijd. Lodi kreeg alle tijd en ruimte om een voorzet op maat te geven. De linksback bediende Correa, die van dichtbij hard binnenschoot: 2-0. Atlético wilde doordrukken, alleen liet Thomas Lemar een uitgelezen kans onbenut. De middenvelder zag, net als Suarez eerder in de wedstrijd, een stiftje langs de uitgekomen doelman rakelings naast gaan. Ook Carrasco kreeg ook nog een goede mogelijkheid om zichzelf op het scorebord te schieten, maar de paal stond een treffer van de Belg in de weg.