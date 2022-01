Luuk de Jong lijkt krediet bij Cádiz al vóór eventuele overstap te verspelen

Zondag, 2 januari 2022 om 17:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:02

Álvaro Cervera heeft zondag gereageerd op de geruchten rondom Luuk de Jong. De trainer van Cádiz laat op de persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Sevilla doorschemeren dat hij niet meer zo enthousiast is over de spits. De Jong wordt al enige tijd in verband gebracht met Cádiz, maar de Nederlander wil naar verluidt eerst andere aanbiedingen afwachten voordat hij een besluit neemt. Cervera is van mening dat het weinig zin heeft om met spelers in zee te gaan die niet staan te springen om voor de club uit te komen.

De Jong, die door Ronald Koeman naar het Camp Nou is gehaald, komt weinig voor in de plannen van Xavi en mag uitzien naar een nieuwe werkgever. Op 24 december onthulden diverse Spaanse media al dat Barcelona, Sevilla en Cádiz een akkoord hadden bereikt over een nieuwe huurtransfer van de 31-jarige centrumspits. De Jong hoeft alleen zelf nog instemmen voor een tijdelijke overgang naar de huidige nummer negentien van LaLiga een feit is. Het Eindhovens Dagblad meldde vervolgens dat De Jong 'niet per se zit te wachten' op een overstap naar Cádiz, omdat hij de ambitie heeft om op topniveau te blijven voetballen. Cervera lijkt niet gecharmeerd van het gebrek aan enthousiasme bij de voormalig PSV’er.

“Dit jaar is het voor ons moeilijk om in actie te komen op de transfermarkt, omdat we zeer laag op de ranglijst staan en spelers niet graag naar zulke teams gaan”, zegt Cervera. “Als we een speler vragen om hierheen te komen maar hij wil liever niet door onze plek op de ranglijst, dan zou ik het hoofdstuk sluiten.” Cádiz zou naast De Jong ook interesse in Paco Alcácer en Abel Ruiz kenbaar hebben gemaakt, maar laatstgenoemd duo is niet enthousiast over een overstap naar de Andalusische formatie.

Tegelijkertijd meldt Mundo Deportivo dat Luuk de Jong eerst alle aanbiedingen naast elkaar wil leggen alvorens hij een beslissing neemt. De Catalaanse sportkrant schrijft dat de voorkeur van de spits uitgaat naar een vertrek richting Italië of Turkije. In laatstgenoemd land zouden Besiktas en Fenerbahçe nadenken over het aantrekken van De Jong. Wat de opties in Italië zouden zijn voor de aanvaller, is niet bekend.

Xavi ging zaterdag tijdens de afsluitende persconferentie in op de situatie rond Luuk de Jong en Yusuf Demir. Barcelona wil ook de huurovereenkomst met Rapid Wien over Demir naar verluidt voortijdig beëindigen. “Ze maken deel uit van het team en hebben nog een contract. Voorlopig hebben ze nog een contract”, zei Xavi over De Jong en Demir. Tegelijkertijd gaf de trainer van Barcelona toe dat men bezig is met uitgaande transfers, waarmee financiële ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe aanwinsten. "Het is duidelijk dat er eerst spelers moeten vertrekken voor we aankopen kunnen doen."