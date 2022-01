Liverpool moet drie topspelers missen; Chelsea inderdaad zonder Lukaku

Zondag, 2 januari 2022 om 16:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:39

Liverpool ondervindt zondag in de topwedstrijd tegen Chelsea veel hinder van het coronavirus. De ploeg van Jürgen Klopp, die zelf ook afwezig is vanwege een besmetting, moet het vanwege positieve pcr-tests stellen zonder Alisson Becker, Roberto Firmino en Joël Matip, zo maken the Reds bekend. Vanwege blessures zijn ook Takumi Minamino en Divock Origi onbeschikbaar, terwijl Thiago Alcántara een twijfelgeval is. Pepijn Lijnders is bij afwezigheid van Klopp de interim-manager.

Aan de zijde van Chelsea is Romelu Lukaku de grote afwezige. De Belgische spits is door Thomas Tuchel buiten de selectie gelaten voor de topper tegen Liverpool van zondagavond. De aanvaller van Chelsea bevond zich deze week in het middelpunt van controverse na een interview met Sky Italia. Lukaku liet zich in negatieve zin uit over zijn rol binnen het elftal en moet dat nu bekopen met een disciplinaire schorsing. Tuchel liet tijdens de afsluitende persconferentie al weten niet blij te zijn met de woorden van zijn pupil. De Duitser kiest voor Kai Havertz als centrumspits in plaats van Lukaku.

De wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool begint om 17.30 uur op Stamford Bridge. The Blues en the Reds beginnen aan het duel als respectievelijk nummer twee en drie van de Premier League. Beide teams hebben een overwinning hard nodig om koploper Manchester City enigszins in zicht te houden.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, Chalobah, Alonso; Kanté, Kovacic; Mount, Pulisic, Havertz

Opstelling Liverpool Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Jota, Mané