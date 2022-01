‘Wolves plakken prijskaartje op Adama Traoré en gaan over tot verkoop’

Zondag, 2 januari 2022 om 16:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:37

Adama Traoré staat mogelijk voor een vertrek bij Wolverhampton Wanderers. The Telegraph schrijft dat Bruno Lage, manager van the Wolves, graag drie spelers aan zijn selectie wil toevoegen tijdens de winterse transferwindow. Fosun International, de Chinese eigenaar van Wolverhampton, is echter niet bereid om de portemonnee te trekken, waardoor een uitgaande transfer voor Traoré een reële optie is.

De 25-jarige rechtsbuiten behoort tot de spelers van Wolverhampton die de hoogste transferwaarde vertegenwoordigen. Traoré is met zijn fysieke kracht en extreme sprintsnelheid al jaren een plaag voor menig linksback in de Premier League, maar staat dit seizoen opvallend genoeg nog op nul doelpunten én nul assists. Toch staat de achtvoudig Spaans international nog altijd in de belangstelling van Tottenham Hotspur en West Ham United.

Tottenham haalde Nuno Espírito Santo afgelopen zomer weg bij the Wolves en wilde in het kielzog van de manager ook Traoré overhevelen. Ondanks twee aanbiedingen hield Wolverhampton dat echter tegen. Nu lijkt de situatie veranderd en zou de huidige nummer negen van de Premier League voor 24 miljoen euro bereid zijn om Traoré te laten vertrekken. Dat is een bedrag waarvoor ook West Ham-manager David Moyes bereid is om toe te slaan, zo klinkt het.

Voorlopig is het nog niet zo ver en the Wolves kijken dan ook naar goedkope opties om de selectie te versterken. Romain Saiss vertrekt binnenkort om met Marokko de Afrika Cup te spelen en het is de bedoeling dat Wolverhampton Dion Sanderson terughaalt als vervanger. Laatstgenoemde wordt dit seizoen verhuurd aan Birmingham City. Verder wordt Pedro Neto, de beste speler van Wolverhampton afgelopen seizoen, snel terugverwacht van een zware knieblessure, die hem sinds april aan de kant houdt.