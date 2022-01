Real Madrid blaast titelstrijd in Spanje onbedoeld nieuw leven in

Zondag, 2 januari 2022 om 15:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:58

Real Madrid leek in sneltreinvaart op de landstitel af te stevenen, maar de ploeg van Carlo Ancelotti heeft zondagmiddag opnieuw punten laten liggen. De Koninklijke kwam op bezoek bij Getafe in de openingsfase op achterstand en wist dat tegen de ultradefensief ingestelde laagvlieger niet goed te maken: 1-0 verlies. Eind december kwam Real ook al niet voorbij Cádiz (0-0). Met twee wedstrijden meer gespeeld hebben de Madrilenen wel nog altijd een voorsprong van acht punten op nummer twee Sevilla.

Ancelotti voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van de laatste wedstrijd van 2021 (2-1 zege op Athletic Club): David Alaba, Luka Modric, Casemiro, Rodrygo en Marco Asensio vervingen respectievelijk Nacho, Federico Valverde, Eduardo Camavinga (geschorst), Eden Hazard en Vinícius Júnior (corona). De wedstrijd kende een verrassend begin, want de minst productieve ploeg uit LaLiga opende in de negende minuut de score. Éder Militão liep zich vast voor zijn eigen zestienmetergebied vast en verspeelde de bal aan Enes Ünal, die daar meteen van profiteerde in een één-op-één-situatie met Thibaut Courtois.

Real leek nog niet helemaal wakker, want even daarna leverde Alaba een te korte terugspeelbal op Courtois; Getafe wist ditmaal niet te profiteren van de fout. Daarna kwamen de bezoekers echter beter in de wedstrijd. Modric liet zich gelden met een knal richting de rechterhoek, waar doelman David Soria ternauwernood redding op bracht, en een schot op de lat na een vloeiende aanval over meerdere schijven. Ondanks het overwicht slaagde Real er echter niet in om de opgelopen schade in de eerste helft nog te repareren, tot frustratie van Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester kreeg kort voor rust een gele kaart, na aanmerkingen op de leiding vanwege een in zijn ogen verkeerd gegeven inworp.

Getafe had zelfs in het slot van de eerste helft nog op een ruimere voorsprong kunnen staan. Militão voorkwam dat een schot van Carles Aleñá in de rechterhoek achter Courtois vloog. In een poging het tij te keren werden bij Real in de rust Hazard en Marcelo ingebracht. De eerste vrije schietkans van de tweede helft creëerde Benzema in de 68ste minuut voor zichzelf na een fraaie combinatie met Marcelo, maar het schot van de blikvanger van Real belandde op het hoofd van Jorge Cuenca. Een kwartier voor tijd was Casemiro dichtbij namens de bezoekers, door uit de tweede lijn uit de stuit op doel te vuren. Een prachtige redding van Soria voorkwam de gelijkmaker. In blessuretijd pakte de goalie van Getafe ook een kopbal van invaller Isco.