Ralf Rangnick spreekt zich stellig uit over toekomst van Donny van de Beek

Zondag, 2 januari 2022 om 15:20 • Chris Meijer • Laatste update: 15:29

Ralf Rangnick heeft zich tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Manchester United en Wolverhampton Wanderers (maandag om 18.30 uur) uitgesproken over de situatie van Donny van de Beek. De Nederlandse middenvelder speelde pas 96 minuten sinds Rangnick begin december het roer overnam van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. Toch wil Rangnick Van de Beek niet kwijt in de winterse transferwindow.

“Hij moet gewoon hard werken”, zo antwoordt Rangnick - die in ieder geval tot het einde van het seizoen bij Manchester United werkzaam is als manager en daarna als adviseur aan de club verbonden zal blijven - op de vraag wat Van de Beek moet doen om speeltijd te krijgen. “Ik heb hem tot nu toe leren kennen als iemand met een geweldige mentaliteit, hij werkt keihard tijdens iedere training. Hij is echt een enorme teamspeler en er komen absoluut wedstrijden waarin hij zijn kansen zal krijgen.”

“Ik heb afgelopen week een lang gesprek met hem gevoerd. Hij wil ook graag spelen om een plek te verdienen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. Daarvoor moet hij hier speeltijd krijgen”, vervolgt Rangnick, die overigens wel toegeeft dat de selectie van Manchester United ‘iets te groot’ is. “Ik geloof nog steeds dat we Van de Beek moeten behouden. Hij zou hier zeker moeten blijven tot het einde van het seizoen, om zo te proberen om zoveel mogelijk speelminuten te maken.”

De Daily Mirror meldde zondag dat het zeer waarschijnlijk niet tot een winterse transfer gaat komen voor Van de Beek, daar zijn vorige zaakwaarnemer Guido Albers de middenvelder weigert te ontslaan van een bindend contract dat ze achttien maanden geleden gezamenlijk zijn overeengekomen. Zijn nieuwe belangenbehartiger Ali Dursun kan geen mandaat krijgen om de belangen van Van de Beek te behartigen zonder toestemming van Albers. Daardoor lijkt een winterse transfer voorlopig niet mogelijk.

Rangnick vertelt tegelijkertijd dat Edinson Cavani in januari niet mag vertrekken bij Manchester United. “We hebben daarover gesproken en zullen hem zeker niet laten gaan, want we hebben hem nodig. We hebben de laatste weken een aantal keer met elkaar gesproken. Sterker nog, hij is waarschijnlijk de speler met wie ik het meest gesproken heb. Vanaf de eerste dag heb ik hem gezegd dat hij een hele belangrijke speler voor mij is. Hij is waarschijnlijk de enige spits die met zijn rug én gezicht naar het doel kan spelen. Zijn professionaliteit is waanzinnig, dus daarom heb ik hem gezegd dat ik dolgraag wil dat hij tot het einde van het seizoen blijft.”