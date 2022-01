Vitesse maakt per direct einde aan doorlopende huurovereenkomst

Zondag, 2 januari 2022 om 14:40 • Chris Meijer • Laatste update: 14:44

De wegen van Julian von Moos en Vitesse scheiden per direct. De Arnhemmers maken via de officiële kanalen wereldkundig dat de huurovereenkomst met FC Basel is beëindigd, waardoor de twintigjarige vleugelaanvaller per direct terugkeert naar Zwitserland. Von Moos speelde sinds afgelopen zomer bij Vitesse, dat een optie tot koop op hem had bedongen.

De huurperiode van Von Moos bij Vitesse werd echter geen doorslaand succes. De Zwitsers jeugdinternational slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren in het elftal van trainer Thomas Letsch. Totaal kwam Von Moos tot zeven officiële wedstrijden, waarvan geen enkele als basisspeler en waarin hij één assist afleverde. Vitesse nam afgelopen week ook al afscheid van Oussama Darfalou, die naar PEC Zwolle is vertrokken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Von Moos gaat nu weer aan de slag bij FC Basel, waar zijn contract voorlopig nog doorloopt tot medio 2023. Hij speelde in de jeugdopleidingen van FC St. Gallen en Grasshopper Club Zürich, alvorens FC Basel hem in 2018 voor 1,3 miljoen euro oppikte. Von Moos speelde tot dusver 41 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Basel, waarin hij 4 keer scoorde. Bij Vitesse was hij bezig aan zijn tweede huurperiode, want eerder stalde FC Basel hem bij FC Wil.