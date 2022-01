Internazionale doet take-it-or-leave-it-aanbod: 6,5 miljoen euro per jaar

Zondag, 2 januari 2022 om 13:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:22

Internazionale bereidt een laatste contractaanbod voor om Marcelo Brozovic binnenboord te houden. De middenvelder geldt als een sleutelspeler in de ploeg van Simone Inzaghi, maar zijn contract loopt na dit seizoen af. Pogingen van Inter om Brozovic te laten bijtekenen hebben voorlopig nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Volgens Calciomercato bestaat er nog steeds een verschil tussen vraag en aanbod, maar naderen de partijen elkaar wel.

Brozovic heeft zich de afgelopen weken opengesteld voor gesprekken met de clubleiding. Hij mag sinds het begin van het nieuwe kalenderjaar onderhandelen met geïnteresseerde clubs, maar spreekt voor zover bekend momenteel alleen met Inter. Naar verluidt heeft Brozovic een salariswens van zeven miljoen euro per seizoen neergelegd bij de clubleiding. Het 'take-it-or-leave-it-aanbod' van Inter wordt een jaarloon van 6,5 miljoen euro, dat deels bestaat uit bonussen die 'makkelijk te behalen' zijn.

Om het potentiële totaalsalaris te verhogen, kunnen nog contractuele bonussen worden toegevoegd op basis van sportieve prestaties die moeilijker te bereiken zijn. Inter is niet van plan om hierna nóg een aanbod te doen, dus ligt de bal bij Brozovic. De 29-jarige Kroaat brak in april nog met zijn zaakwaarnemer Miroslav Bicanic. Sindsdien vertegenwoordigt hij zichzelf in de onderhandelingen, al wordt Brozovic wel bijgestaan door zijn vader en een advocaat die dicht bij de familie staat.

Dit seizoen had Brozovic een basisplaats in alle negentien competitiewedstrijden en zes Champions League-wedstrijden van Inter. De controleur kwam in januari 2015 over van Dinamo Zagreb en speelde sindsdien 267 officiële wedstrijden voor Inter, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 35 assists. Van de huidige selectie stond alleen doelman Samir Handanovic vaker op het veld namens Inter (414 keer).