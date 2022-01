Corona-uitbraak bij Paris Saint-Germain: Lionel Messi test positief

Zondag, 2 januari 2022 om 12:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:00

Paris Saint-Germain kampt met een uitbraak van het coronavirus. Onder meer Lionel Messi is positief getest, zo meldt de koploper van de Ligue 1 zondagmiddag in een persbericht. Ook Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala hebben het virus onder de leden. Het viertal is momenteel in isolatie. Verder ontbreekt Neymar nog minstens drie weken vanwege blessureleed.

Eerder op de dag maakte PSG al melding van vijf positieve tests: vier binnen de selectie en één in de technische staf. De namen van de besmette spelers werden toen niet bekendgemaakt, maar nu wel. De positief geteste spelers ontbreken maandag in ieder geval in de Coupe de France-wedstrijd tegen vierdedivisionist Vannes. Messi zou nog wekenlang buitenspel kunnen staan, afhankelijk van wanneer hij besmet raakte.

Messi gaf begin deze week in Rosario een groot privéfeest ter afsluiting van het kalenderjaar. Beelden van dat feest werden naar buiten gebracht door de band Los Palmeras, die optrad op de feestlocatie. Met name Argentijnse media deelden massaal de video’s die geüpload werden door bandleden. Mogelijkerwijs liep Messi het virus op die gelegenheid op, maar daar is geen duidelijkheid over.

PSG hervat de Ligue 1 volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Olympique Lyon. Later deze maand volgen thuiswedstrijden tegen Stade Brest en Stade de Reims in de competitie. Neymar richt zich vermoedelijk op een rentree in februari. Hij verrekte eind november in het uitduel met Saint-Étienne (1-3 zege) zijn linkerenkel en liep schade aan zijn enkelbanden op. Neymar herstelt momenteel in Brazilië en wordt over drie weken weer verwacht op het trainingsveld.