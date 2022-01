‘Van de Beek heeft laatste kansen op transfer verspeeld bij United’

Zondag, 2 januari 2022 om 11:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Het lijkt erop dat het deze winter niet tot een transfer gaat komen voor Donny van de Beek. De onfortuinlijke middenvelder was afgelopen zomer dicht bij een huurtransfer naar Everton, maar zag die deal op het laatste moment afketsen. Van de Beek besloot daarop in oktober te breken met zijn zaakwaarnemer, Guido Albers. Die breuk lijkt hem nu parten te spelen in de zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Albers bracht Van de Beek naar United en was afgelopen zomer bezig om Van de Beek onder te brengen bij een nieuwe club. Directeur Marcel Brands van Everton hoopte de middenvelder te huren van Manchester United, maar Ole Gunnar Solskjaer verleende geen toestemming voor die transfer. Van de Beek zou daarop hebben besloten de samenwerking met Albers te beëindigen om de overstap te maken naar Ali Dursun, die ook de belangen behartigt van Frenkie de Jong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Mirror meldt echter dat het zeer waarschijnlijk niet tot een winterse transfer gaat komen voor Van de Beek, daar Albers de middenvelder weigert te ontslaan van een bindend contract dat ze achttien maanden geleden gezamenlijk zijn overeengekomen. Dursun kan geen mandaat krijgen om de belangen van Van de Beek te behartigen zonder toestemming van Albers. En dus lijkt het erop dat Van de Beek ook dit seizoen genoegen moet nemen met een vaste plek op de reservebank.

"Dursan kan geen mandaat krijgen om een deal te sluiten, omdat Donny nog steeds onder contract staat bij het bureau van Albers", citeert the Mirror een Nederlandse 'insider'. "Die tweejarige overeenkomst loopt pas aan het einde van het seizoen af. Dus mocht er niets veranderen, blijft hij gewoon speler van Manchester United." Het ontslag van Solskjaer en de komst van interim-manager Ralf Rangnick hebben de vooruitzichten van Van de Beek op Old Trafford niet verbeterd. Hij speelde slechts 96 minuten onder Rangnick en bleef de laatste twee wedstrijden op de bank.