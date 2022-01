Mesut Özil wil portemonnee trekken om clubeigenaar te worden

Zondag, 2 januari 2022 om 11:34 • Dominic Mostert

Mesut Özil hoopt zich binnenkort clubeigenaar van Çorum FK te kunnen noemen. De spelmaker van Fenerbahçe onderneemt momenteel pogingen om de club uit de derde divisie van Turkije over te nemen. Volgens BILD is daarvoor een bedrag nodig van 20 miljoen lira, ofwel 1,3 miljoen euro. Die afkoopsom kan Özil, goed voor een netto jaarsalaris van drie miljoen euro, zich makkelijk veroorloven.

Çorum speelt op het derde niveau van Turkije. De club uit het noorden van Turkije staat na negentien wedstrijden op de zesde plek; de nummers twee tot en met vijf spelen om promotie naar het tweede niveau. Begin deze week ontstond een bestuurlijke crisis bij Çorum, toen voorzitter Fatih Özcan, sportief directeur Oguzhan Yalçin en trainer Ahmet Yildirim allemaal bekendmaakten op te stappen. Özil kreeg via ploeggenoot Irfan Can Kahveci, wiens familie roots heeft in Çorum, informatie over de situatie en zag zijn kans schoon.

"Het contact liep via Irfan Can Kahveci, die met Özil bij Fenerbahçe speelt en afkomstig is uit Corum. Kahveci belde met Özcan en vroeg naar de details", vertelt aanvoerder Umut Kaya van Corum, een geboren Alkmaarder, in de Turkse pers. Het is de vraag of Fenerbahçe blij is met de poging van Özil om eigenaar te worden van Çorum. Vorige maand uitte clubvoorzitter Ali Koç nog stevige kritiek op de aanvallende middenvelder, omdat die zich te veel zou bezighouden met randzaken, zoals het uitbreiden van zijn eigen merken.

"Mesut moet zich op zijn werk richten. Hij moet zijn commerciële activiteiten opzijzetten en zich concentreren op wat hij kan doen voor Fenerbahçe", zei Koç tegen het clubkanaal. "We weten allemaal waar Mesut toe in staat is. Onze trainer heeft geen vooroordelen jegens Mesut." Met die uitspraak doelde de voorzitter op het feit dat Özil ondanks zijn sterrenstatus niet altijd verzekerd is van een basisplek. Overigens is Özil niet de enige kandidaat om Corum over te nemen, want ook Mehmet Sepil, eigenaar van Süper Lig-club Göztepe, heeft interesse.