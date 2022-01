‘Verrassende wending in de maak voor Luuk de Jong na eerste bod’

Zondag, 2 januari 2022 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Luuk de Jong heeft er plots een optie bijgekregen. De spits van Barcelona, die dit seizoen onder Xavi amper aan spelen toekomt, staat in de belangstelling van Besiktas. Volgens verschillende Spaanse media heeft de Turkse club een eerste bod uitgebracht op de Nederlander, die eerder al kon rekenen op interesse van Cádiz CF.

Hoewel De Jong zondagavond zeer waarschijnlijk aan de aftrap zal verschijnen in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca, heeft het er alle schijn van dat het deze winter tot en breuk komt tussen de Catalaanse club en de aanvalsleider. De Jong, die door Ronald Koeman naar het Camp Nou is gehaald, komt niet voor in de plannen van Xavi en mag uitzien naar een nieuwe werkgever. De keren dat De Jong het vertrouwen genoot van Koeman en Xavi heeft hij allerminst weten te overtuigen.

Volgens het doorgaans goed ingelichte Fanatik gaat Besiktas een serieuse poging wagen om de Nederlander deze winter naar Istanbul te halen. De Jong werd eerder al gelinkt aan een overstap naar Fenerbahçe en Cádiz, maar heel concreet werd dat nog niet. Besiktas deed al wel een bod, maar kreeg nul op rekest. De kans is groot dat De Jong zondagavond tegen Mallorca wel in de basis staat bij Barcelona. Xavi mist door coronabesmettingen, uiteenlopende blessures en een schorsing een groot gedeelte van zijn selectie. De Spaanse coach heeft om die reden onder meer acht jeugdspelers bij de selectie gehaald.

Xavi ging zaterdag tijdens de afsluitende persconferentie in op de situatie rond Luuk de Jong en Yusuf Demir. Barcelona wil ook de huurovereenkomst met Rapid Wien over Demir naar verluidt voortijdig beëindigen. “Ze maken deel uit van het team en hebben nog een contract. Voorlopig hebben ze nog een contract”, zei Xavi over De Jong en Demir. Tegelijkertijd gaf de trainer van Barcelona toe dat men bezig is met uitgaande transfers, waarmee financiële ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe aanwinsten. "Het is duidelijk dat er eerst spelers moeten vertrekken voor we aankopen kunnen doen."