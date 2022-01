Jordan Pickford in verlegenheid gebracht door eigen vrouw op sociale media

Zondag, 2 januari 2022 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:35

Megan Davison heeft in Engeland voor opschudding gezorgd met een bericht op sociale media over het vaccinatiebeleid. De vrouw van Everton-doelman Jordan Pickford deelde op Instagram een foto van een zogeheten voodoopop met naalden en de tekst: 'Nog maar een booster naar vrijheid.' Eerder deelde Davison ook al een foto van een omstreden coronademonstratie in Londen op 18 december. Na een gesprek tussen Pickford en de clubleiding van Everton heeft de vrouw de berichten verwijderd.

Pickford werd door enkele medewerkers van Everton gewezen op de 'oproerhandeling' van zijn vrouw op sociale media. De clubleiding van Everton heeft onlangs gesprekken gevoerd met enkele spelers om hen te wijzen op het gedrag van hun geliefden op socialmediakanalen. The Sun schrijft dat Pickford om die reden zijn vrouw heeft geadviseerd om een omstreden vaccinatiepost te verwijderen. Davison deelde een voodoopop met tientallen spelden erin met de tekst: 'Nog maar een booster naar vrijheid.' Clubs in de Premier League stellen alles in het werk om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren.

De commotie ontstaat een maand nadat Davison controverse veroorzaakte met het delen van een andere post ter ondersteuning van anti-vaxxers. De Engelse deelde een foto van de zogenaamde Freedom March, die op 18 december tot chaotische taferelen leidde in het centrum van Londen. De demonstratie werd door de Londense burgemeester Sadiq Khan bestempeld als hoogrisico en werd bijgewoond door duizenden anti-vaxxers na nieuwe maatregelen om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan.

Op de foto die Davison deelde was een bordje te zien met de tekst: "Zelfs als je niet samenzweringsgezind bent, moet er iets in je ziel zeggen dat er iets mis is." Davison is niet de eerste vrouw die een speler van Everton in verlegenheid brengt. Ook de vriendin van John Stones liet zich al eens uit over de coronatoestand. "Neem geen vaccin zodat je kunt reizen, want die skireis betekent niets en je mensenrechten betekenen alles", schreef Olivia Naylor in december op Instagram. "Zelfs als je gevaccineerd bent, kun je 'nee' zeggen tegen de bewijzen ervan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten."