De vorige editie van Feyenoord - Vitesse: ‘Ik erger me mateloos aan dat jong’

Vrijdag, 14 januari 2022 om 10:00 • Laatste update: 03:17

Feyenoord hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Rotterdammers staan op de derde plaats in de Eredivisie en hebben een voorsprong van zes punten op de nummer vier uit Arnhem. De vorige ontmoeting tussen beide clubs in De Kuip, op 25 april, eindigde in een 0-0 gelijkspel. Het was een bijzondere en belangrijke wedstrijd, waarin Steven Berghuis een hoofdrol opeiste. De documentaire Dat ene woord - Feyenoord van Disney+ neemt ons mee terug naar die ontmoeting in het seizoen 2020/21.

Onderweg naar het stadion wordt Bryan Linssen gefilmd terwijl hij achter het stuur zit. Hij vertelt over een bijzonder ritueel: Linssen neemt een blikje Red Bull mee naar iedere wedstrijd, speciaal voor Jens Toornstra. Die gebruikt het drankje om zijn mond te spoelen. “Hij spuugt het daarna weer uit. Dan zeg ik: ‘Jongen, jij bent ook echt een verschrikkelijke gozer. Daar betaal je ook nog voor. Spuug dan water uit.’ Hij vergeet het zelf altijd mee te nemen, dus doe ik dat. Het is ook een beetje bijgeloof. Ik betaal iedere keer wat hij uitspuugt.” Kort daarna gaat toevallig de telefoon van Linssen: Toornstra vraagt of hij zoals gebruikelijk weer de Red Bull meeneemt. “Zo gaat dat dus”, zegt Linssen vervolgens richting de camera. “Geen woord van gelogen. Jullie hebben het meegekregen.”

De belangen zijn groot voorafgaand aan Feyenoord - Vitesse. Ten tijde van de wedstrijd, in de slotweken van de Eredivisie, staat Vitesse als nummer vier twee punten boven Feyenoord. Om plaats te nemen op de vierde plek, die rechtstreeks resulteert in deelname aan Europees voetbal, moet Feyenoord winnen. Een andere reden om alles te geven: er wordt een pilot gehouden met coronatoegangsbewijzen, waardoor er voor het eerst in zeven maanden weer publiek aanwezig is in De Kuip. “Dit zijn wel de wedstrijden waarvoor je leeft als sporter”, zegt een getergde Linssen over de wedstrijd tegen zijn oude club. “We moeten deze wedstrijd winnen”, vult Leroy Fer aan. Dick Advocaat licht in de teambespreking de 4-3-3-formatie van Feyenoord toe. Hij houdt een tactisch verhaal over de ‘contrakant’ van Feyenoord, die ‘naar binnen’ moet komen. Advocaat draagt Berghuis en Luis Sinisterra op om de backs van Vitesse in de gaten te houden.

Berghuis staart voor zich uit, ogenschijnlijk in gedachten verzonken. Zijn aandacht lijkt compleet ergens anders. Als Advocaat vraagt of de boodschap is aangekomen bij Berghuis, kijkt de buitenspeler even op. Hij zegt niets. Dan komt de wedstrijd. Berghuis mist een grote kans in de tweede helft en krijgt een rode kaart voor een forse, slecht getimede tackle op Maximilian Wittek. Op de tribune zijn supporters te horen die hun frustratie uiten over Berghuis; na het 0-0 gelijkspel zit hij in de kleedkamer naast doelman Nick Marsman. Samen bespreken ze de tackle. “Ik raakte hem wel op zijn hak. Als hij geel had gegeven, had de VAR het wel teruggedraaid”, erkent Berghuis. “Ik snap dat je 'm wilde herstellen. Maar het oogt alsof het frustratie is”, reageert Marsman. “Nee, dat was het niet”, aldus Berghuis.

De rode kaart van Steven Berghuis tegen Vitesse is te zien vanaf minuut 10:15.

Na afloop vertelt Advocaat dat Berghuis moet leren zich beter te beheersen. Assistent-trainer Cor Pot is minder zorgvuldig in zijn woordkeuze. “Ik erger me mateloos aan dat jong. Dat meen ik echt”, zegt hij over Berghuis. “Hij heeft totaal geen respect. Ik vind ook dat hij zich niet gedraagt als een waardig aanvoerder. Hij heeft aan alles lak. Ik heb er niet zoveel goede woorden voor. Natuurlijk is hij de beste speler. Hij moet zich ook gedragen als een aanvoerder. Dan heb je ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid neemt hij helemaal niet.”

De relatie tussen Pot en Berghuis werd vorige maand nog besproken. De aanvaller, inmiddels in dienst van Ajax, uitte na de gewonnen Klassieker in De Kuip (0-2) zijn frustratie over de voormalig assistent-trainer van Feyenoord, met wie hij vorig seizoen samenwerkte. Berghuis sprak zijn irritatie uit over 'een aantal mensen dat zich in de laatste weken in de media heeft geroerd'. "En dan bedoel ik eigenlijk Cor Pot", voegde hij toe. Eerder in die week sprak Pot met de Volkskrant over Berghuis, die hij 'met afstand' de beste speler van Feyenoord noemde en 'in de kern een leuke, slimme jongen'. "Maar het chagrijn overheerste op een gegeven moment, hij was soms echt onuitstaanbaar, kreeg ruzie met iedereen", zei Pot evenwel. Mogelijk doelde Berghuis op die uitspraken, maar de woorden uit de documentaire waren nog een stuk harder.

In de achtste aflevering van de documentaire, kort na de wedstrijd tegen Vitesse, komt Berghuis zelf ook aan het woord. “Dit is gewoon prime-time. Je bent 29 jaar en je wilt meedoen voor de titels. Je weet hoe mooi dat is. Als je dan nu vijfde staat... dat is teleurstellend en frustrerend als sportman. Natuurlijk probeer je je aan te passen aan de situatie, maar het meedoen om prijzen is wel wat je drijft. Je wilt meedoen om de titel, in de Europa League... Daarin schieten we gewoon tekort dit jaar. Dat is soms erg frustrerend.” Feyenoord werd uiteindelijk vijfde, op twee punten achterstand van Vitesse, en plaatste zich via de play-offs alsnog voor de tweede voorronde van de Conference League. Daarin werd het overtuigend groepswinnaar.

Dat ene woord - Feyenoord is te bekijken via streamingdienst Disney+.