Premier League-ster bezoekt door Michael van Gerwen genoemde ‘coronabom’

Zaterdag, 1 januari 2022 om 23:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

Michael van Gerwen noemde het Alexandra Palace, waar momenteel het WK Darts wordt gespeeld, 'een enorme coronabom', maar dat weerhield de topspelers van Leicester City blijkbaar niet van een ogenschijnlijk risicovol bezoek. James Maddison, Harvey Barnes en Hamza Choudhury liggen in Engeland onder vuur nadat duidelijk werd dat ze zaterdagavond aanwezig waren tijdens de kwartfinales van het dartstoernooi.

Het uitje van Maddison, Barnes en Choudhury naar het Ally Pally ligt uiterst gevoelig, zeker nu vanwege corona-uitbraken talloze wedstrijden in de Premier League uitgesteld moesten worden. Eigenlijk had het drietal met Leicester City op Nieuwjaarsdag ook moeten aantreden tegen Norwich City, maar vanwege een groot aantal besmettingen bij de tegenstander werd de wedstrijd uitgesteld.

Great banter from James Maddison and Harvey Barnes here. However, with COVID rife within the Premier League right now, and games being called off left and centre, I don’t know if going to the darts is the smartest idea… https://t.co/0MGtrgdIXv