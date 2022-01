Eerste vrouwelijke official in KKD onthult relatie met speler uit die competitie

Zaterdag, 1 januari 2022 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:30

Shona Shukrula is officieel samen met Jeff Hardeveld, zo maken de official van de KNVB en de linksback van FC Emmen bekend via hun socialmediakanalen. De dertigjarige Shukrula is blij dat het nieuws naar buiten mag. "It’s official @jeffhardeveld", schrijft de scheidsrechter annex grensrechter op Instagram.

Shukrula heeft als doel om de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Eredivisie te worden en zette dit seizoen een stap in die richting. Ze werd begin september aangesteld als eerste vrouwelijke vierde official in de Keuken Kampioen Divisie bij de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Telstar. Ze fluit al sinds 2009 voor de KNVB en behoort sinds 2017 tot de FIFA-scheidsrechters. Daarnaast is ze werkzaam als officier van justitie.

Mogelijk heeft Shukrula haar vriend leren kennen in het stadion, want ze was vroeg in het seizoen aanwezig tijdens een wedstrijd van Hardeveld. De verdediger van Emmen werd die dag tegen FC Eindhoven overigens met rood van het veld gestuurd en zag zijn ploeg bovendien met 0-1 verliezen.