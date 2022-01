Zaterdag, 1 Januari 2022

Juventus meldt zich voor beoogd opvolger Morata

Watford slaat op de eerste dag van de transfermarkt dubbel toe. Linksback Hassane Kamara komt over van OGC Nice, terwijl met Edo Kayembe van Eupen ook een verdedigende middenvelder wordt toegevoegd. (The Athletic)

Daarmee is de degradatiekandidaat uit de Premier League nog niet klaar, want Claudio Ranieri wil ook een centrumverdediger erbij. Daarvoor is Domagoj Vida, al jaren een vaste waarde bij Besiktas, serieus in beeld. (The Athletic)

Juventus heeft bij Paris Saint-Germain geïnformeerd naar Mauro Icardi, die de opvolger moet worden van de door Barcelona begeerde Álvaro Morata. De onderhandelingen tussen Juve en PSG bevinden zich nog in de beginfase. (Gianluca Di Marzio)

Philippe Clement bekijkt de optie om Clinton Mata mee te nemen naar AS Monaco. De trainer is dicht bij een overstap vanaf Club Brugge en de rechtervleugelverdediger zou de oversteek dus eveneens kunnen maken. (Sacha Tavolieri)

Go Ahead Eagles heeft een aanbieding van een onbekende club ontvangen voor Luuk Brouwers. De Deventenaren willen in januari echter geen basisspelers laten gaan, al is een transfer komende zomer bespreekbaar. (RTV Oost)