Feyenoord kampt met corona-uitbraak en cancelt trainingskamp

Zaterdag, 1 januari 2022 om 20:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:04

Het geplande trainingskamp van Feyenoord in Zuid-Spanje gaat niet door. De Rotterdammers maken via de officiële kanalen melding van een corona-uitbraak binnen de club. Vanwege 'meerdere besmettingen' ziet Feyenoord zich genoodzaakt de trip te annuleren.

Het vliegtuig waarmee Feyenoord naar de Spaanse stad Jerez de la Frontera zou afreizen zou eigenlijk maandag opstijgen, maar dat gaat dus niet door. De Rotterdammers melden dat er zowel besmettingen zijn binnen de staf als de spelersselectie. Alle personen die positief getest hebben zijn in quarantaine gegaan. Vanwege het risico op verdere verspreiding van het virus binnen staf en selectie wordt gekozen om in Nederland te blijven.

Het is onduidelijk of de oefenwedstrijd die Feyenoord tijdens het trainingskamp zou spelen wél doorgaat. Op zaterdag 8 januari staat in Marbella een duel met Club Brugge op het programma, dat voorlopig nog niet is afgelast. Het zou dus kunnen dat Feyenoord speciaal daarvoor alsnog afreist. Op zaterdag 15 januari hervat Feyenoord de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.