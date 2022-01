Gehavend Barcelona met acht jeugdspelers naar Real Mallorca

Zaterdag, 1 januari 2022 om 20:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:51

Xavi heeft de gehavende wedstrijdselectie van Barcelona bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Real Mallorca van zondagavond. De Spaanse oefenmeester kan door coronabesmettingen, uiteenlopende blessures en een schorsing niet beschikken over een groot gedeelte van zijn selectie. In totaal reist Xavi daarom met negen veldspelers uit de eerste selectie af naar Mallorca. De selectie telt elf spelers met speelminuten in de hoofdmacht van Barcelona. Onder meer acht spelers van Barcelona B maken deel uit van de wedstrijdselectie.

Xavi kan tegen Mallorca door een positieve coronatest geen beroep doen op Dani Alves, Jordi Alba, Álex Balde, Ousmane Dembélé, Gavi, Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Abde Ezzalzouli. Verder ontbreken Sergi Roberto en Martin Braithwaite door langdurige blessures en kan er ook geen beroep worden gedaan op Pedri, Ansu Fati en Memphis Depay. Sergio Busquets moet het duel missen vanwege een schorsing. De regels van LaLiga schrijven voor dat een wedstrijd pas mag worden uitgesteld als er vijf of minder spelers van de A-selectie beschikbaar zijn.

Xavi heeft om die reden onder meer acht spelers van Barcelona B bij de selectie gehaald. Jutglà, Álvaro Sanz, Arnau Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Lucas de Vega, Ilias en Estanis Pedrola behoren allemaal tot de wedstrijdselectie voor het duel met Mallorca. Ferran Torres behoort nog niet tot de wedstrijdselectie. Hij is nog altijd geblesseerd en ook nog niet ingeschreven voor LaLiga. Het goede nieuws is dat Clement Lenglet en Samuel Umtiti wel bij de groep zitten. Zij hebben op het laatste moment een negatieve test afgelegd aan de Spaanse autoriteiten en zijn speelgerechtigd.

Xavi uitte in aanloop naar het duel met Mallorca zijn onvrede over de gang van zaken. De coach sprak zaterdagmiddag tijdens de persconferentie over 'competitievervalsing' door het grote aantal afwezigen bij Barcelona. "Je moet handelen met gezond verstand, dit is de realiteit. We zullen spelen als LaLiga ons dwingt om te spelen. Maar het is een chaotische situatie. We zitten in een extreme situatie. Dit is het moment om een wedstrijd uit te stellen, want dit is competitievervalsing. Ik begrijp er niks van."