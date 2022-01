West Ham United haalt opgelucht adem na omhaal van Jean-Philippe Mateta

Zaterdag, 1 januari 2022 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:34

West Ham United is het nieuwe kalenderjaar zaterdag begonnen met een felbevochten zege bij Crystal Palace. De ploeg van David Moyes zat bij rust op rozen met een 0-3 voorsprong, maar de overwinning kwam toch nog in groot gevaar. Jean-Philippe Mateta was in blessuretijd met een artistieke omhaal dichtbij de gelijkmaker voor Palace, maar de bal ging naast: 2-3 voor West Ham. De bezoekers klimmen zo naar de vijfde plek, terwijl Palace elfde blijft.

Al in de openingsminuut raakte Crystal Palace via Jeffrey Schlupp de paal, maar daarna moest de thuisploeg in de achteruit. Doelman Vicente Guaita voorkwam na een kwartier met een indrukwekkende drievoudige save nog een achterstand, maar West Ham was niet te houden. Michail Antonio, de spil in de aanval the Hammers, zette in de 22ste minuut de eerste goal op het scorebord, door vanaf de tweede paal een scherpe voorzet van Saïd Benrahma binnen te glijden: 0-1.

Vlak voor rust valt ook de 0-3! ??

West Ham United krijgt een penalty en Lanzini maakt zijn tweede treffer van de avond ??#ZiggoSport #PremierLeague #CRYWHU pic.twitter.com/FrbvTo3Gk3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2022

Drie minuten later was het opnieuw raak voor West Ham. Declan Rice zette na een imposante rush met de bal aan de voet Manuel Lanzini vrij op de rand van het strafschopgebied. De Argentijn kapte eerst een tegenstander uit en maakte het uit de stuit fenomenaal af: 0-2. Crystal Palace had de pech dat Odsonne Édouard vervolgens de lat raakte, waarna the Eagles aan de overzijde de ogenschijnlijke genadeklap kregen toegediend. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Luka Milivojevic de bal ongelukkig tegen de arm, waarna Lanzini uit de toegekende strafschop toesloeg: 0-3.

Palace bleef in de tweede helft ondanks de grote achterstand vechten voor een resultaat. Édouard had de thuisploeg daar in de 55ste minuut bij kunnen helpen door na uitstekend werk van Jordan Ayew af te ronden, maar de Fransman raakte het zijnet. Édouard kreeg zeven minuten voor tijd alsnog loon naar werken door een voorzet van Michael Olise binnen te glijden: 3-1. De assistgever zette in de eerste minuut van de blessuretijd vervolgens zelf de 3-2 op het scorebord, nadat zijn scherp indraaiende voorzet door niemand meer werd geraakt. Palace had nog enkele minuten om de gelijkmaker te forceren, maar de fraaie omhaal van Mateta ging naast. Jaïro Riedewald speelde overigens het laatste kwartier mee bij de gastheren.