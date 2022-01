Manchester United hard op weg om ‘beste speler van Zuid-Amerika’ in te lijven

Zaterdag, 1 januari 2022 om 20:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Manchester United heeft de beste papieren voor het inlijven van Julian Álvarez, zo melden diverse media, waaronder het Argentijnse TyC Sports. De 21-jarige aanvaller van River Plate werd deze week verkozen tot beste speler van Zuid-Amerika in de Uruguayaanse editie van El País.

Álvarez heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract van twintig miljoen euro, een niet onoverkomelijk bedrag voor de grootmacht uit Manchester. De Argentijnse spits beleefde in 2021 zijn grote doorbraak bij River, dat mede dankzij zijn 18 doelpunten en 6 assists in 21 duels het landskampioenschap binnenhaalde. Onlangs scoorde Álvarez ook nog twee keer in de finale van de Trofeo de Campeones tegen Colon Santa (0-4 winst). Daarmee speelde hij zich in de kijker in Europa, want ook Atlético Madrid, AC Milan, Juventus en Bayern München werden de afgelopen tijd in de media genoemd. Daarvoor kwam de naam van Ajax ook al eens voorbij in het geruchtencircuit.

Volgens TyC Sports heeft Manchester United echter de beste papieren. Fernando Hidalgo, de zaakwaarnemer van Álvarez, is deze week in Engeland om te bekijken of de overgang geformaliseerd kan worden. Een aanvallende versterking is gewenst bij United, nu Anthony Martial en Edinson Cavani op weg zijn naar de uitgang. Martial mag verhuurd worden en is gewild door Sevilla, terwijl Cavani een aflopend contract heeft en eveneens hoofdpersoon is van veel transfergeruchten.

Álvarez geldt als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika en werd door El País dus zelfs al uitgeroepen tot beste speler van het continent. De aanvaller was in zijn jeugd al eens op proef bij Real Madrid, maar bleef River Plate trouw en debuteerde in 2018 voor die club. Pas sinds 2021 scoort hij zoals vermeld aan de lopende band. In totaal staat hij op 96 optredens voor zijn jeugdliefde, waarin hij 36 goals en 25 assists produceerde. Ook speelde hij inmiddels vijf interlands voor Argentinië, waaronder twee tijdens de gewonnen Copa América afgelopen zomer.