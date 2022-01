Ook Marokkaanse bondsvoorzitter keert zich nu volledig tegen Ziyech

Zaterdag, 1 januari 2022 om 19:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:30

De situatie van Hakim Ziyech bij de nationale ploeg van Marokko lijkt almaar uitzichtlozer te worden. De middenvelder annex aanvaller van Chelsea leeft al enige tijd in onmin met bondscoach Vahid Halilhodzic, maar lijkt het nu ook helemaal te hebben verbruid bij Fouzi Lekjaa. De voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond heeft bij een lokale radiozender zijn onvrede geuit over de houding van Ziyech.

De naam van Ziyech kwam de afgelopen weken weer veelvuldig voorbij, toen bekend werd dat hij niet is opgeroepen voor de Leeuwen van de Atlas om deel te nemen aan de Afrika Cup. Ziyech en Halilhodzic kunnen al enige tijd niet door één deur. De trainer beticht Ziyech een gebrek aan discipline en dus gaat het landentoernooi net als in 2017 aan de neus van de Chelsea-speler voorbij. Destijds werd hij links laten liggen door toenmalig bondscoach Hervé Renard. "We hebben toen besloten om hem de tijd te geven, om met een nieuwe gemoedstoestand terug te keren", aldus Lekjaa.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bondsvoorzitter ziet echter dat er weinig veranderd is. "We hadden verwacht dat Hakim een speler zou zijn die het nationale team bij de hand zou nemen en naar overwinningen zou leiden, en niet een speler die wacht tot hij de bal ontvangt, zonder daar moeite voor te doen", aldus Lekjaa bij de regionale omroep. "Op details wil ik verder niet ingaan." Halilhodzic verwijt Ziyech onder meer dat hij te laat komt, weigert om te trainen en weigert om te spelen. De laatste keer dat de ex-Ajacied in actie kwam voor zijn geboorteland was op 12 juni in de vriendschappelijke interland tegen Burkina Faso.

Vorige week werd de 25-koppige selectie van Marokko bekend voor de Afrika Cup. In tegenstelling tot Ziyech en Noussair Mazraoui behoren Souffian El Karouani (NEC) en Zakaria Aboukhlal (AZ) wel tot de selectie voor het toernooi in Kameroen. Verder selecteerde Halilhodzic verschillende bekende namen, onder wie Sofyan Amrabat, Yassine Bounou, Munir El Haddadi en Youssef En-Nesyri. De Afrika Cup gaat op 9 januari van start, de finale is op 6 februari. Marokko neemt het in de groepsfase op tegen Ghana, Gabon en de Comoren.