‘Haaland geeft zijn nieuwe land van bestemming weg: ‘Ik zal hier spelen’’

Zaterdag, 1 januari 2022 om 19:24 • Jeroen van Poppel

De complete voetbalwereld wacht in spanning af voor welke nieuwe club Erling Braut Haaland komende zomer kiest. De 21-jarige topspits van Borussia Dortmund heeft volgens AS op zijn vakantieadres in Marbella een tipje van de sluier opgelicht. "Ik zal hier spelen, in Spanje", zo zou Haaland desgevraagd hebben toevertrouwd aan enkele supporters.

Voor de Madrileense sportkrant zijn er meer aanwijzingen dat Haaland komende zomer voor Spanje kiest. De Noorse goalgetter kocht een jaar geleden een eigen huis in Marbella, de plek waar hij de feestdagen doorbracht met zijn gezin. Ook Alf-Inge Haaland, de vader van de spits van Dortmund, heeft een voorliefde voor Spanje. De 49-jarige oud-spits houdt van de Spaanse zon en de uitstekend verzorgde golfbanen, zijn grote passie naast voetbal.

Hoewel er vanuit Spanje voldoende interesse is, lijkt er met Real Madrid maar één club in het land denkbaar voor Haaland. Barcelona zou de centrumspits maar wat graag inlijven, maar kan volgens Spaanse media niet aan zijn financiële wensen voldoen. Bij Real gaan Marcelo, Isco en Gareth Bale transfervrij vertrekken, waarmee een gigantische salarispost vrijkomt voor de Koninklijke. Daarmee willen de Madrilenen naast Kylian Mbappé ook Haaland inlijven en het financieel geplaagde Barcelona een nekslag toedienen.

Haaland kan door een clausule in zijn contract komende zomer voor 'slechts' 75 miljoen euro een transfer maken. Dat maakt de centrumspits, bij Dortmund goed voor 76 goals in 75 duels, tot een van de meest gewilde spelers ter wereld. BVB weet dat de Noor komende zomer onhoudbaar zal zijn. "De interesse van Real Madrid is bevestigd", zei algemeen directeur Hans-Joachim Watzke onlangs in BILD. "Ik denk dat de Spaanse competitie geschikt is voor hem, meer dan de Premier League. Maar we hopen dat hij blijft."